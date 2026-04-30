上一堂台式死亡課 德教師將台電影文學帶入哲學教育

德國教師莫曼妮設計的中學哲學課教材封面，以台灣文化為主題。教材同時提供給已被中國制裁的歐洲最大中國研究智庫「墨卡托中國研究中心」（MERICS）成立的教育平台使用，望有更多德國學生藉此更深入認識台灣。(中央社)

柏林一所文理中學將台灣文學與電影納入哲學課教材。設計課程的德國 教師莫曼妮接受中央社專訪表示，台灣的生死觀與德國大不相同，不僅日常不避諱談論鬼神，甚至能以幽默方式看待死亡；她希望透過介紹台灣，啟發學生以更多元角度理解生命。

在柏林蘇特納歐洲文理中學，一堂9年級哲學課上，學生正在觀看台灣電影「關於我和鬼變成家人的那件事」。影片講述一名男性警察撿到紅包，意外與「同志鬼」冥婚，展開一段溫馨又帶有幽默的故事。

受學生親人離世啟發 莫曼妮將台灣死亡文化帶入德校園

這門以台灣為主軸的「死亡課」，靈感來自一堂看似輕鬆的中文興趣班。在文理中學擔任德語與哲學教師的莫曼妮，因具漢學背景，也負責教授中文。

莫曼妮（Monika Li）回憶，一次她向學生介紹台灣的土地公文化時，一名平時不太發言的學生突然分享親人過世的經驗。

「學生跟我說，他出生的時候外婆剛好過世，但他一直覺得外婆還在陪著他。」莫曼妮說，該名學生坦言，因擔心被視為怪人，過去從未向他人提起這段經歷；在課堂上接觸台灣的神鬼文化後，反而產生一種被理解的感覺。

這段經驗讓莫曼妮開始思考，能否以台灣文化作為哲學課教材，引導學生重新面對「死亡」這個議題。

莫曼妮的丈夫是台灣人。她觀察，受基督教文化影響，德國社會多將死亡視為私密且難以言說的經驗；相較之下，台灣社會即使高度現代化，鬼神與祖先的存在仍自然融入日常生活，呈現截然不同的死亡觀。

德國教師莫曼妮設計的中學哲學課教材封面，以台灣文化為主題。教材同時提供給歐洲最大中國研究智庫「墨卡托中國研究中心」（MERICS）成立的教育平台使用，望有更多德國學生藉此更深入認識台灣。(中央社)

德國教師莫曼妮設計的哲學教材內頁，納入台灣歷史與文化背景資料，引導學生理解台灣社會脈絡，並作為討論生死觀的基礎。(中央社)

結合翻譯專業 「大武山下」與「鬼家人」寫進教材

她因此與同事佛里奇（Lisanne Fritsch）共同開發教材，透過台灣文學、文化與電影，讓學生理解死亡與神鬼觀的多元面貌。

在為期一學期的課程中，學生透過龍應台小說「大武山下」與導演程偉豪的電影「關於我和鬼變成家人的那件事」，認識台灣不同族群、城鄉背景下的神鬼文化。

談到選材原因，身兼德中譯者的莫曼妮表示，「大武山下」是她過去翻譯的作品之一，書中包含豐富的神鬼傳說，但故事多發生於屏東農村與部落。為呈現台灣文化的多元樣貌，她也選擇加入以都市為背景的「鬼家人」，讓學生從不同情境理解相關文化。

她透露，在正式使用前，曾先在學校放映給同事觀賞，大家對撿紅包與冥婚的設定印象深刻，即使沒有額外說明，也能理解情節脈絡。「會講故事的作品，本身就是很好的跨文化教材。」

在德國年輕人流行聽K-pop、追韓劇的當下，莫曼妮希望也能為學生帶來一堂「台式死亡課」。她已將完整教材提供至開放教育平台，期望更多德國教師在課堂中介紹台灣，讓學生透過軟性文化認識這座島嶼，同時思索生命的重要課題。

除了「大武山下」，莫曼妮也曾翻譯多部台灣文學作品，包括平路的「黑水」、陳思宏的「鬼地方」，以及近年在國際版權市場備受關注的「進烤箱的好日子」。