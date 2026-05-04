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美國富翁參加中非4萬元狩獵 卻遭5頭護幼母象踩死

編譯周辰陽
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美國一名75歲富翁日前赴非洲中部國家加彭狩獵，過程中意外遇到帶有幼象的象群，遭5...
美國一名75歲富翁日前赴非洲中部國家加彭狩獵，過程中意外遇到帶有幼象的象群，遭5頭母象攻擊踩踏身亡。（取材自Ｘ平台）

美國一名百萬富翁在中非國家加彭狩獵小型森林羚羊時，遭5頭大象伏擊喪命，遺體已正由美國駐加彭大使館運返美國。

每日郵報報導，這名獵人是75歲的加州葡萄園業主多西歐(Ernie Dosio)。他家中戰利品室收藏數百件獵物標本，包括大象、犀牛、熊、水牛、獅子、鱷魚、斑馬與豹；也幾乎射獵過美國所有鹿類，如麋鹿、駝鹿與馴鹿，並與火雞、鵝等野禽一同製作標本陳列於牆上，但17日在加彭洛佩－奧坎達雨林(Lope-Okanda rainforest)狩獵時運氣用盡。

當時，多西歐由一名專業獵人帶領，進行一場價值4萬美元的狩獵行程，目標是行蹤難以捉摸的黃背麂，卻意外遇到5頭帶著幼象的母象群。

非洲象是陸地上最大的哺乳動物，母象肩高可達約3.7公尺、體重近4公噸，奔跑速度可達每小時約40公里。根據報導，象群在濃密灌木中隱蔽得極好，彷彿「憑空出現」，隨即衝向多西歐與同行的專業獵人；即便專業獵人持有高功率步槍，仍被當場掀飛並身受重傷，步槍也在混亂中遺失。象群隨後轉而攻擊僅持霰彈槍、驚恐萬分的多西歐，最終將他踩踏致死。

一名居住在南非開普敦、認識多西歐的退休獵人表示，多西歐從能拿槍開始就打獵，所有狩獵行程均在嚴格許可下進行，程序合法，並以控制動物數量的保育名義登記。事發當時，多西歐在森林中「意外」驚動5頭帶幼象的森林母象，象群感受到威脅後立刻發動攻擊。該獵人表示：「我不願細談細節，但可以推測過程應該很快。」

狩獵公司Collect Africa在簡短聲明中證實，一名客戶於17日在中加彭狩獵期間，與專業獵人遭遇大象時死亡。聲明指出，兩人當時狩獵黃背麂，途中遇到5頭母象，導致專業獵人受傷、客戶喪命，事件正由美國大使館與其在加州的家人處理。

加州葡萄園主多西奧（Ernie Dosio）喜歡打獵。（取材自Ｘ平台）
加州葡萄園主多西奧（Ernie Dosio）喜歡打獵。（取材自Ｘ平台）

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