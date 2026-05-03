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從教室到社交、運動、看鯨鯊 宿霧成亞洲英語遊學重鎮

中央社
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菲律賓中部大城宿霧市逐漸成為亞洲的熱門英語遊學據點。圖為學生在課後時間浮潛看鯨鯊...
菲律賓中部大城宿霧市逐漸成為亞洲的熱門英語遊學據點。圖為學生在課後時間浮潛看鯨鯊。(中央社)

在菲律賓宿霧市（Cebu）語言學校的早晨，來自亞洲各地的學生進入教室，展開密集的一對一英語課程；課後則參與運動、社交活動，或規畫周末旅遊行程。這種結合密集教學與旅遊體驗的模式，使菲律賓中部大城宿霧市逐漸成為亞洲的熱門英語遊學據點。

菲律賓中部大城宿霧市逐漸成為亞洲的熱門英語遊學據點；圖為當地一家語言學校，師生進...
菲律賓中部大城宿霧市逐漸成為亞洲的熱門英語遊學據點；圖為當地一家語言學校，師生進行一對一教學。(中央社)

英語現為菲律賓教育體系的主要語言，根據瑞典教育機構英孚（EF）發布的2025年英語能力指標，菲律賓在亞洲「非英語母語國家」中排名第二，屬於「高熟練度」等級。

宿霧的語言學校產業已有30年發展史，師資供應充沛，學費與生活成本相對低廉。業者估計，在寒暑假等旺季，每月有多達1萬至1萬5000名外國學生前來上短期英語班。

在COVID-19疫情之前，宿霧約有150間英語學校，疫情後雖縮減至約50間，但市場因而轉為以品質與競爭力為導向。

相較美國、英國或澳洲等傳統英語學習地點，菲律賓主打低收費與高效課程，與馬來西亞、新加坡等區域市場形成競爭。教學形式方面，一對一課程為主要特色，但也有一對二、一對三等形式。

宿霧語言學校的學生來源多元，包括台灣、日本、南韓、越南、俄羅斯及中東等地。對許多學生而言，「高性價比」與「密集口說訓練」是主要吸引因素。

「跟我們國家比起來，這裡真的很划算，學習兩個月後，英語能力已可應付日常對話，例如旅行或入住飯店。」來自中國的學生Issa表示。

台灣學生Vanessa指出，「這裡比歐美便宜，而且一對一課程很多，對提升日常對話很有幫助。」

修讀雅思課程的台灣學生Adrian則認為，全英語學習環境與課後實際運用，有助於提升語言能力。

除了課程本身，語言學校也安排課外活動與旅遊行程，學生可參加學校安排的運動或社交活動，周末則前往周邊景點，如跳島潛水、瀑布探訪或觀賞鯨鯊。

業者估計，經過一個月密集課程，學生多益（TOEIC）成績可提升約100分，雅思（IELTS）則可進步1至1.5分。不過，這些數據多來自校方統計，實際成效仍因學生程度與課程安排而有所差異。

儘管具備諸多優勢，宿霧仍面臨基礎設施與生活環境的挑戰，學生需要適應交通壅塞、偶爾停電或停水等情況。

除了宿霧市以外，大馬尼拉、山城碧瑤（Baguio）、「微笑之都」巴科洛德（Bacolod）以及觀光勝地長灘島（Boracay）也已逐漸發展成英語學習重鎮。

全球英語學習需求持續成長，菲律賓語言學校產業的興起，反映出結合學習、旅遊與生活體驗的遊學模式，正逐漸受到年輕人的青睞，也為城市經濟注入新的活力。

充沛的師資，低廉的學費與生活成本，為宿霧奠定英語遊學重鎮的地位。圖為宿霧市新興濱...
充沛的師資，低廉的學費與生活成本，為宿霧奠定英語遊學重鎮的地位。圖為宿霧市新興濱海區。(中央社)

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