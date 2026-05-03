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日本東大入學考 AI進化2年從落榜變狀元 碾壓人類考生

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2026年東京大學與京都大學入學考試，OpenAI的最新模型表現遠超預期，展現超...
2026年東京大學與京都大學入學考試，OpenAI的最新模型表現遠超預期，展現超越人類考生的應試能力。(圖／AI生成)

人工智慧的進化速度，再次刷新外界對科技能力的想像。東京人工智慧新創公司LifePrompt近日發布一項震撼性報告，OpenAI旗下最新模型「ChatGPT-5.2 Thinking」在2026年度東京大學與京都大學入學考試模擬測驗中，不僅全數達標，更以壓倒性分數超越所有人類考生，被外界形容為「AI版東大狀元」。

日經新聞報導，OpenAI的「ChatGPT-5.2 Thinking」模型在總分550分的東大理科考試中拿下503分，遠高於歷年理科錄取最高分453分；人文科則獲得452分，同樣超越434分的錄取高標。尤其在被認為難度極高的數學科，AI更直接取得滿分成績，英文得分率達九成，展現驚人的邏輯推理與語言理解能力。

更引發關注的是，這套系統在短短兩年間完成了近乎跨世代的躍升。2024年同類測試中，當時版本在東京大學各科目皆未達錄取門檻；然而到了2026年，卻已從「全線落榜」進化為足以刷新紀錄的頂尖應試者。研究團隊為其取名「Chappy」，並視其為人工智慧能力爆發的重要里程碑。

此次測試方式也更貼近真實考試環境。研究團隊並未將題目以文字形式輸入，而是直接轉換為影像資料，由AI自行辨識與解題，藉此檢驗其視覺理解與綜合分析能力。

除了OpenAI，Google旗下Gemini 3.0 Pro也參與測試，在15個主要科目中取得平均91.4分，同樣大幅超越一般考生平均表現。這顯示大型語言模型在標準化測驗中的優勢已不再是單一案例，而是整體能力的集體突破。

不過，報告也指出，AI並非在所有領域都無懈可擊。以世界史長篇論述題為例，AI僅拿下25%的分數，暴露其在人文分析、歷史脈絡理解與價值判斷上的不足。換言之，AI雖能高效處理知識型與邏輯型題目，但面對需要深層思辨與觀點建構的內容，仍存在明顯限制。

這份測試報告在日本社會引發廣泛討論。部分教育界人士認為，當AI能輕易征服知識型考試，未來教育制度勢必重新調整方向。人類的核心競爭力，將不再只是記憶與解題速度，而是判斷力、創造力，以及對AI結果進行質疑與承擔責任的能力。

從落榜到狀元，AI僅用了兩年。這場考試不只是技術展示，更像是一記提醒：當機器逐步超越人類在既有標準中的表現，真正需要重新定義的，或許不是AI的能力，而是人類未來的價值所在。

日本 人工智慧 OpenAI

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