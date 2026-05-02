結婚62年…美8旬夫婦「曬恩愛」暴紅 網羨：我理想中愛情

愛麗絲和唐常常在網路上分享生活。（取材自Instagram）

來自美國南卡羅萊納州的一對老夫婦，從高中開始交往，攜手走過62年婚姻。如今80多歲的他們不只在歐洲過著令人稱羨的生活，還常在社群上分享婚姻長久的秘訣，靠著「曬恩愛」成為網紅。

據《太陽報》（The Sun）報導，愛麗絲．威廉斯（Alice Williams）與唐．威廉斯（Don Williams），目前定居在法國。兩人受訪時表示，維繫婚姻最重要的原則其實很簡單，就是一次次選擇「重新開始」。

愛麗絲坦言，兩人在相處過程中，多次用這句話化解衝突，「我們常說『重新來過吧』，這真的很有用。」唐也補充，在產生衝突時，不能只是嘴上說原諒，心裡也要真正放下，才不會累積情緒，造成下一次衝突的隱藏危機。

這段長達一甲子的感情，因一支社群影片意外暴紅。影片中，唐抱著各品牌寄給妻子的一大疊包裹，小心翼翼地從長長的鄉間車道一路搬進屋內。即使物品多到得用下巴頂住，他仍面帶笑容，畫面既幽默又溫暖。

原來兩人開始在網路上分享生活後，在80歲才開始轉行當「網紅」。唐在影片中打趣寫道：「當你老婆80歲變成網紅，你就得負責搬公關包裹。」這段影片吸引超過160萬人按讚，不少網友留言表示，「這是我理想中的愛情」、「如果老了沒有這樣的另一半，我寧可不要」。

談到目前在法國的生活，愛麗絲表示，這是許多人夢想中的日子，而異國生活也讓她在藝術創作上獲得更多靈感。兩人從青春年少一路走到白髮蒼蒼，這對夫妻用最簡單的方式證明，長久關係的核心，不在於沒有衝突，而在於願不願意一次次選擇重新開始。