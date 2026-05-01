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燃油費飆漲 日本公共澡堂加速凋零

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日本的公共澡堂早已面臨顧客減少、高齡經營者無人接班難題，如今「錢湯」更因油價暴漲...
日本的公共澡堂早已面臨顧客減少、高齡經營者無人接班難題，如今「錢湯」更因油價暴漲而雪上加霜。圖為日本公共澡堂。（路透）

中東原油供應中斷導致能源成本飆升，日本公共澡堂業正陷入困境，這股壓力恐將導致漸趨式微的傳統澡堂進一步凋零，有些業者被迫縮短營業時間，甚至永久歇業。

共同社報導，日本的公共澡堂早已面臨顧客減少、高齡經營者無人接班難題，如今「錢湯」更因油價暴漲而雪上加霜。由於其收費受法規限制，業者難以將上漲的成本轉嫁給顧客。公共浴場在日本被稱為「錢湯」。

自從3月底以來，中部愛知縣津島市創業於1919年的家族經營澡堂「池須温泉」由於燃油供應不穩，月配送量從約1公噸減半，被迫將營業時間延後1小時，每天來客數也因此減少約10人。

57歲、參與經營的松井敦子表示：「這是重大的打擊。如果供應商說『價格和數量就是這樣』，我們別無選擇只能接受。」

美國和以色列對伊朗發動攻擊引發中東危機，影響荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）油輪運輸，進而推高國際油價，日本的燃油供應同蒙衝擊。

這種影響已經波及日本全國。在東北部青森市的「桂木溫泉」，業者決定5月底歇業，因為燃油漲價加重本就老舊澡堂設施的維修負擔。

澡堂負責人、57歲的山口昌良說：「燃油價格每週都在上漲，還看不到穩定的跡象。雖然客人很多，但照這樣下去，我們根本無法勉強維持營運。」

根據全國公眾浴場業生活衛生同業組合連合會統計，日本約3成錢湯使用燃油鍋爐。而全國澡堂數量只剩下近60年前高峰時期的約1/12。

第二次世界大戰後實施反通膨管制措施，各都道府縣知事對錢湯收費設定上限，業者幾乎無法自行調整價格。

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