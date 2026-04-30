全世界最獨特政權… 馬爾他騎士團 傳承醫療人道900年
一面鑲著白色八角十字架的紅旗，飄揚在羅馬奧古斯都廣場上方。這棟絕美建築是全世界最獨特政權「馬爾他騎士團」的義大利協會總部，900年來以醫療人道援助為職志，活躍於超過120國。
「馬爾他騎士團」（Sovereign Military Order of Malta）緣起於11世紀下半葉，是十字軍東征時代創立於耶路撒冷的天主教醫療騎士團，目前總部設於羅馬，是地位特殊的國際法人。其元首稱為大教長，擁有主權地位，可發行郵票、護照，1994年起成為聯合國常任觀察員，並與115國建立外交關係。
馬爾他騎士團除了在羅馬市中心康多堤大道（Via dei Condotti）設有政治中心，在全球50國設有推動醫療人道行動的「協會」（association）。
總部位在奧古斯都廣場（Foro di Augusto）的「馬爾他騎士團義大利協會」，今日仍秉持「騎士精神」，深入全球許多戰亂貧苦角落的特殊人道組織。
協會所在建築稱為「羅德島騎士之家」（La Casa dei Cavalieri di Rodi），馬爾他騎士團發言人狄羅比亞特（Eugenio Ajroldi di Robbiate）表示，此地點極具意義，因為馬爾他騎士團成立於耶路撒冷，這是13世紀騎士團到羅馬定居的第一座建築。
「這棟建築深受歷史學家與藝文界推崇，因為它兼具古羅馬、中世紀、文藝復興三個時期特色。」狄羅比亞特介紹，建築部分牆壁屬於古羅馬時期，後來經過幾次改造，留下多樣化風貌；最重要一次改建發生在1446年，由時任騎士團大教長的樞機主教巴爾博（Marco Barbo）主導，巴爾博是已故教宗保祿二世的姪子。
走進協會，迎賓處是深具歷史意義的「旗幟大廳」，這裡陳列了象徵騎士團以八種「古語言系統」分組的旗幟。狄羅比亞特解釋，馬爾他騎士團在中世紀統治羅德島（Rodi）時期，前往騎士團效力的顯赫家族來自歐洲各地，為了方便作戰溝通，騎士團將成員依語言系統分組，「有些歷史學家稱這種跨國合作宛如歐盟雛形。」
騎士團在1798年遭法國皇帝拿破崙逐出馬爾他島之後失去領地，在1834年，騎士團獲時任教宗允許在羅馬恢復，此後騎士團不再以傳統語言分組，改在各國設立「協會」管理，目前在全球50國設立協會。
「馬爾他騎士團最初在耶路撒冷設立，是為管理一家朝聖者醫院，這個幫助窮人病人的使命貫穿騎士團整個歷史。」狄羅比亞特表示，騎士團以往兼具軍事功能，主因長期位處西方與中東國家、穆斯林信仰邊界，需要自衛能力，騎士團軍事職能在1798年結束後，如今醫療、社福等活動成為主要任務。
馬爾他騎士團特別致力於艱困或戰亂地區的人道援助，狄羅比亞特表示，騎士團與多達115國建立雙邊關係，尤其在非洲、東南亞等最需援助之處，騎士團往往能透過高層對話，讓人道援助深入各角落，這是跟其他民間人道組織最大不同之處。
上一則
書市新突破… 阿根廷「盲書約會」 牛皮紙封書吸引讀者
下一則