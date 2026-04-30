全世界最獨特政權… 馬爾他騎士團 傳承醫療人道900年

馬爾他騎士團義大利協會總部是一棟兼具古羅馬、中世紀與文藝復興藝術的歷史建築。(中央社)

一面鑲著白色八角十字架的紅旗，飄揚在羅馬奧古斯都廣場上方。這棟絕美建築是全世界最獨特政權「馬爾他騎士團」的義大利 協會總部，900年來以醫療人道援助為職志，活躍於超過120國。

「馬爾他騎士團」（Sovereign Military Order of Malta）緣起於11世紀下半葉，是十字軍東征時代創立於耶路撒冷的天主教醫療騎士團，目前總部設於羅馬，是地位特殊的國際法人。其元首稱為大教長，擁有主權地位，可發行郵票、護照，1994年起成為聯合國 常任觀察員，並與115國建立外交關係。

馬爾他騎士團除了在羅馬市中心康多堤大道（Via dei Condotti）設有政治中心，在全球50國設有推動醫療人道行動的「協會」（association）。

總部位在奧古斯都廣場（Foro di Augusto）的「馬爾他騎士團義大利協會」，今日仍秉持「騎士精神」，深入全球許多戰亂貧苦角落的特殊人道組織。

馬爾他騎士團發言人狄羅比亞特介紹騎士團主要任務是在全世界推動醫療人道活動，騎士團與全球115國擁有外交關係。(中央社)

協會所在建築稱為「羅德島騎士之家」（La Casa dei Cavalieri di Rodi），馬爾他騎士團發言人狄羅比亞特（Eugenio Ajroldi di Robbiate）表示，此地點極具意義，因為馬爾他騎士團成立於耶路撒冷，這是13世紀騎士團到羅馬定居的第一座建築。

馬爾他騎士團義大利協會總部的「旗幟大廳」，代表從前騎士團以八種古語言系統分組的歷史。(中央社)

「這棟建築深受歷史學家與藝文界推崇，因為它兼具古羅馬、中世紀、文藝復興三個時期特色。」狄羅比亞特介紹，建築部分牆壁屬於古羅馬時期，後來經過幾次改造，留下多樣化風貌；最重要一次改建發生在1446年，由時任騎士團大教長的樞機主教巴爾博（Marco Barbo）主導，巴爾博是已故教宗保祿二世的姪子。

走進協會，迎賓處是深具歷史意義的「旗幟大廳」，這裡陳列了象徵騎士團以八種「古語言系統」分組的旗幟。狄羅比亞特解釋，馬爾他騎士團在中世紀統治羅德島（Rodi）時期，前往騎士團效力的顯赫家族來自歐洲各地，為了方便作戰溝通，騎士團將成員依語言系統分組，「有些歷史學家稱這種跨國合作宛如歐盟雛形。」

馬爾他騎士團義大利協會總部位在古羅馬遺跡奧古斯都廣場旁，具有俯瞰整片遺跡美景的涼廊。(中央社)

騎士團在1798年遭法國皇帝拿破崙逐出馬爾他島之後失去領地，在1834年，騎士團獲時任教宗允許在羅馬恢復，此後騎士團不再以傳統語言分組，改在各國設立「協會」管理，目前在全球50國設立協會。

「馬爾他騎士團最初在耶路撒冷設立，是為管理一家朝聖者醫院，這個幫助窮人病人的使命貫穿騎士團整個歷史。」狄羅比亞特表示，騎士團以往兼具軍事功能，主因長期位處西方與中東國家、穆斯林信仰邊界，需要自衛能力，騎士團軍事職能在1798年結束後，如今醫療、社福等活動成為主要任務。

馬爾他騎士團特別致力於艱困或戰亂地區的人道援助，狄羅比亞特表示，騎士團與多達115國建立雙邊關係，尤其在非洲、東南亞等最需援助之處，騎士團往往能透過高層對話，讓人道援助深入各角落，這是跟其他民間人道組織最大不同之處。