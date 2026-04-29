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打造第1個「無菸世代」 英擬對2009年後出生者終身禁菸

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英國推出極具嚴苛性的終身吸菸禁令；示意圖。（路透）
英國推出極具嚴苛性的終身吸菸禁令；示意圖。（路透）

英國國會上下兩院已通過一項法案，將禁止現年17歲及以下的青少年在其一生中購買香菸。英國衛生大臣斯特里廷(Wes Streeting)稱此舉為「國家健康的歷史性時刻」，並表示這將帶來「第一個無菸世代，免於終身成癮與危害」。

中央社引述法新社報導，「菸草與電子煙法案」(Tobacco andVapes Bill)旨在阻止所有2009年1月1日當天和之後出生的人(目前為17歲)吸菸。下議院與上議院已經就這項「里程碑式」立法的的最終草案達成一致。

一旦法案獲得王室批准(Royal Assent)並正式成為法律，英國政府將有權把室內禁菸規定延伸至戶外空間，例如兒童遊樂場，以及學校與醫院周邊區域。

此外，英國政府也將獲得新授權，限制電子煙的口味與包裝，並在已禁止吸菸的場所全面禁止使用電子煙。

然而，為了幫助正在嘗試戒菸的人士，電子煙在醫院外仍被允許。戶外餐飲場所如酒吧花園以及更廣闊的公共空間如海灘和私人戶外區域並未被納入禁令。 人們仍然可以在自己家中繼續吸菸或使用電子煙。

這項法案是強化預防醫療措施的一部分，目的是減輕英國國家資助的國民保健署(NHS)的長期壓力。

公共衛生慈善機構「菸與健康行動」(Action onSmoking and Health, ASH)公共事務主管契斯門(Hazel Cheeseman)表示，這項法案是「公共健康的關鍵轉折點」。

BBC中文網報導，衛生部長梅倫(Baroness Merron)20日在英國上議院表示：「事實上，這是近幾十年來規模最大的公共衛生干預措施，我可以向所有尊敬的上議院議員保證，它將拯救生命。」

保守黨前議員納斯比(Lord Naseby)表示，《菸草和電子煙法案》「確實讓該行業的許多人感到不滿」，其中包括零售商。他說：「我們真正需要的是正確的理解，如何教育人們不要開始吸菸。」

英國「哮喘與肺病協會」(Asthma + Lung UK)的莎拉·斯利特(Sarah Sleet)則指出，這項立法有望徹底改變國民健康。

報導指出，英國工黨政府去年6月已推出禁售一次性電子煙的措施，這類產品價格低廉、包裝鮮豔，深受年輕族群歡迎。根據NHS數據，英格蘭每年約有7萬5千人死於吸菸相關疾病，約占所有死亡人數的四分之一。

紐西蘭2022年成為全球首個實施類似禁菸政策的國家，禁止向2008年後出生者販售香菸。然而，新上任的保守派聯合政府於2023年11月撤銷此法，距離實施不到一年。馬爾地夫2025年11月也通過法規，禁止向2007年1月1日之後出生者販售香菸。

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