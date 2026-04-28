芬蘭指揮碰落身價逾100萬歐元名琴 獨奏家一舉動神救場

指揮動作不慎碰落名琴。（視頻截圖）

一把身價估逾100萬歐元(約116萬美元)的18世紀義大利 古琴，日前在芬蘭音樂廳裡飛出獨奏家手中，空中翻轉了數圈，接著重重掉落到地面上。影片在古典樂界瘋傳，讓全球樂迷為這把琴捏了一把冷汗。

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中央社引述芬蘭國家廣播公司（Yle）報導，芬蘭小提琴家瓦哈拉（Elina Vähälä）日前在拉赫蒂（Lahti）西貝流士廳（Sibelius Hall）演奏布魯赫（Max Bruch）小提琴協奏曲終樂章，指揮霍爾斯（Matthew Halls）一個大幅揮臂，手不慎碰到了她的琴。名琴飛出，飛過弦樂組上方，瓦哈拉在千鈞一髮之際，伸腳墊在琴下，才擋住最重的一擊。

她事後說：「我剛拉完自己的部分，握弓的力道已經鬆了一些，指揮的手就這樣打到琴。幸好我不知道哪來的反射動作，把腳伸了出去。」她說自己完全不記得當時的情形，後來看影片才知道事件發生原委。

小提琴掉地後，樂團暫停演出，全場的人都嚇到了。瓦哈拉蹲身把琴撿起來，仔細檢查。大約兩分鐘後，她重新調音，才示意指揮家從終樂章開頭再來一次。但她心裡清楚有什麼不對勁。「小提琴發出的音色受到影響，也許是某個小零件移位，或接縫處微開一些。」

主辦單位拉赫蒂交響樂 團（Sinfonia Lahti）公開影片後，被全球古典音樂媒體「滑碟」（Slipped Disc）網站迅速轉載，正在網路上傳播，留言區熱鬧異常。有樂手批評，指揮動作太大，「偉大的指揮靠的是精準，不是揮手」。霍爾斯事後公開道歉，並稱讚瓦哈拉驚魂後仍把全曲演完。瓦哈拉說這是純粹意外，並不責怪出包的指揮家。

這把琴是1780年製的瓜達尼尼（Giovanni Battista Guadagnini），同類型名琴在國際拍賣會上估值逾100萬歐元、甚至高達300萬歐元。

據報導，赫爾辛基製琴師尼米（Jarkko Niemi）近日接手修復，將重新黏合崩開的接縫後，琴經修復後音色已恢復，未見明顯損傷。

尼米說，老琴製作時，刻意讓接縫成為「犧牲層」，衝擊發生時接縫先裂，以保護面板和背板，就像汽車車身設計會在撞擊時潰縮。瓦哈拉這次運氣好；若面板出現裂縫，琴的身價可能跌至只剩三分之一。