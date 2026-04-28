埃及木乃伊腹部首見荷馬史詩 改寫古喪葬史觀

考古學家在一具古埃及木乃伊的腹部裡，發現一份莎草紙抄本的荷馬史詩「伊里亞德」。（取材自巴塞隆納大學官網）

英媒報導，考古學家在一具古埃及 木乃伊的腹部發現一份莎草紙抄本的荷馬史詩「伊里亞德」，這是史上首次發現希臘文學文本被納入遺體保存過程中。這項發現對於人們了解古埃及的喪葬習俗和宗教生活具有重大意義。

英國「獨立報」（The Independent）報導，這份莎草紙碎片是在奧克西林庫斯（Oxyrhynchus）一處約1600年前羅馬時期墓穴中的木乃伊腹部所發現。

奧克西林庫斯是希臘羅馬時期埃及最重要的城市之一，遺址位於現今的巴納薩鎮（Al-Bahnasa），約在開羅以南190公里處，毗鄰尼羅河的支流尤塞夫河（Bahr Yussef）。

巴塞隆納大學（University of Barcelona）古代近東研究所的研究人員在最近一次於2025年11月至12月間進行的考古發掘活動中，發現這具木乃伊。

他們發現這具木乃伊有一個不尋常的特徵，即有一張莎草紙被放置於腹部，作為防腐儀式的一部分。

過去曾發現過這個時期的埃及木乃伊帶有以希臘文寫成的莎草紙，但那些文本內容均為魔法或儀式性質。

研究人員指出，這次「伊里亞德」（Iliad）莎草紙的發現，標誌著首次有希臘文學文本在防腐處理的背景下被發現。

研究人員表示，在這次發掘中辨識出的「伊里亞德」文本，屬於這部史詩第二卷中的「船隻清單」（catalogue of ships）。其中包含了一段著名的段落，列舉了在特洛伊城（Troy）前集結的希臘軍隊。

研究人員表示，他們不確定木乃伊製作過程為何會選擇這段特定的希臘文本。

羅馬時期的奧克西林庫斯木乃伊製作，結合了傳統的埃及、希臘和羅馬習俗。

當時的古埃及祭司專注於耗時40多天的時間來保存遺體，使用泡鹼（natron）使遺體脫水，並用亞麻布包裹。

他們不再使用傳統的卡諾卜罐（canopic jars）來保存器官，而是傾向於將保存材料連同寫有希臘文學的莎草紙一起填塞入體內，並用黏土封存在胸腔或骨盆腔內。

棺木和裹屍布經常展現出埃及與羅馬風格混合的圖案。

到目前為止，奧克西林庫斯的挖掘工作已發現三座石灰岩墓室，內含羅馬時期的木乃伊與裝飾華麗的木質棺槨。