我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沸水可除雜草 這些情況下最有效

紅燈區→奶茶之都 南加華人城市用10年變身

日本超商店員不滿客人講1句怒捶桌 網友質疑拍攝者故意挑釁

記者楊德宜／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本社群平台出現1支超商店員和客人爭執的影片引起討論，內容為日本客人說「加熱」，...
日本社群平台出現1支超商店員和客人爭執的影片引起討論，內容為日本客人說「加熱」，而外籍店員氣憤捶桌、怒回「你要說『請幫我加熱』」。日本全家超商示意圖，非新聞當事者。(路透)

日本社群平台出現1支超商店員和客人爭執的影片引起討論，內容為日本客人說「加熱」，而外籍店員氣憤捶桌、怒回「你要說『請幫我加熱』」，甚至走出櫃檯外、要求該名客人複誦。有台灣網友在該支影片分享在Threads，不少人質疑拍攝者故意挑釁、激怒店員，認為案情不單純。

▲ 影片來源：Threads＠vvvbavvv（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

Threads網友「vvvbavvv」分享該支影片，內容為日本全家超商店員疑似要求日本客人說敬語，他說明影片內容，客人稍微用命令的語氣叫店員「加熱食物（温めて）」，而店員生氣回覆「要加上『請』幫我加熱（温めてください）」。

他表示，現在日本人留言分為3類，一是不會特別說敬語的顧客本來就很多，不能因為這樣就生氣。二是從影片看來，顧客說話方式稍微帶有挑釁意味，再加上有錄影。顧客有可能從一開始就態度不好。三是許多做過服務業的日本人也提出很不喜歡沒禮貌的客人。也有許多過火的言論，但留言最多的是希望該超商的地區經理出來徹查。

其他網友留言，「旁邊的客人就有講ください，在日文這不算特別有禮貌，只算基本吧。温めて。跟不熟的人這樣講話聽起來有點上對下是不太禮貌沒錯」、「一堆人看不懂重點，不是敬語問題，是這這人語帶挑釁說加熱，然後ください也是最基礎的禮貌文型，跟敬語沾一點邊而已」、「好多人錯重點，不是敬語什麼的，而是温めて根本就是命令式，不太可能跟店員這樣說話吧」、「這個語感翻起來有點像『欸，加熱』。

也有網友認為，「店員的情緒有問題，但不排除之前就有被挑釁」、「雖然客人很沒禮貌沒錯，但店員情緒控管還是有點恐怖，不過影片前面可能有其他沒拍到的東西」、「我覺得他是特意在找拍影片的素材」、「我感覺那個拍影片的人是故意這樣做的」、「這是故意挑釁到店員生氣的吧？不然誰沒事買東西會一直錄影？」、「我覺得拍攝者根本知道店員的怒點，還一直故意激怒他，一直『誒？』假裝聽不懂，真的是很沒必要，店員需求講的很清楚，硬要裝傻裝半天的感覺」。

不少網友討論日本人排外情形，「影片沒頭沒尾的但我站外國人店員這邊。千萬不要小看日本人歧視的能力」、「有人很細心，看出字幕故意在店員說話打片假名」、「故意用片假名上字幕有夠沒品」、「排外到這個地步，外國人認真工作都需要尊重」、「看來排外是發自骨子裡的，渾身充滿亞洲白人的自傲」、「因為親眼目睹過日本人欺負外國工作者，這次站店員這邊」、「正常人應該會站店員那吧，結果底下留言很多日本人都在站拍攝者那？說什麼覺得店員這樣很恐怖請不要再雇用外國人了」。

世報陪您半世紀

日本

上一則

伊朗議長轟美以違反停火 「不可能」開放荷莫茲海峽

下一則

WSJ：影子油輪往來中國伊朗 美攔截恐斷德黑蘭金源

延伸閱讀

台超商員工綽號「莊忙、吳所謂」大玩諧音哏 這名字還被日本人誤會

台超商員工綽號「莊忙、吳所謂」大玩諧音哏 這名字還被日本人誤會
台非24小時超商變多了？店員曝辛酸：大夜班半年以上沒人應徵

台非24小時超商變多了？店員曝辛酸：大夜班半年以上沒人應徵
翻桌率就是生命 日本拉麵店「不准滑手機」掀討論

翻桌率就是生命 日本拉麵店「不准滑手機」掀討論
播歌、喧嘩、煮食… 賞櫻遊客違規擾民 日本民眾不滿

播歌、喧嘩、煮食… 賞櫻遊客違規擾民 日本民眾不滿

熱門新聞

沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地3月27日遭伊朗攻擊後，一架美國空軍E-3空中預警與管制系統飛機嚴重損毀。圖為沖繩嘉手納基地的E-3同型機。（中央社）

全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

2026-04-15 11:25
川普12日在真實社群發布一張將自己比為耶穌的AI生成圖像，引發保守派與基督教支持者反彈，伊朗駐塔吉克大使館14日也發布AI生成影像，顯示耶穌「下凡」，揮拳擊中川普的臉。(照片翻攝X / IRANinTJ)

川普自比耶穌圖挨轟 伊朗釋AI影片「耶穌一拳打臉吐血」

2026-04-15 21:11
日本20日發生芮氏規模7.7的地震。圖為當天北海道苫小牧的港口外情況。路透

日本強震規模上修至7.7 極淺…18萬人避難

2026-04-20 08:40
泰國普吉島是度假勝地。（路透）

普吉島海灘上演「活春宮」 法國情侶遭逮羞於見人

2026-04-17 18:25
伊朗貨船圖斯卡號（圖中遠方船隻）19日在荷莫茲海峽附近遭美軍攻擊並扣押。(路透)

美扣伊朗貨輪5000櫃物品曝光 從中國出發疑裝1類「有價值的東西」

2026-04-20 22:03
伊斯蘭革命衛隊指揮官瓦希迪（Ahmad Vahidi）。(路透)

伊朗強硬派革命衛隊領袖全面掌權 溫和派被邊緣化

2026-04-20 14:07

超人氣

更多 >
CNN分析：川普餵養陰謀論巨獸 如今卻遭反噬

CNN分析：川普餵養陰謀論巨獸 如今卻遭反噬
美貿易代表葛里爾：盟國未來採購非中國稀土礦 需付國安溢價

美貿易代表葛里爾：盟國未來採購非中國稀土礦 需付國安溢價
不是好市多 買大型家電消費者最推這一零售商

不是好市多 買大型家電消費者最推這一零售商
內褲曬乾直接穿⋯澳洲女子「胯部異物狂動」 脫下一看嚇到尖叫

內褲曬乾直接穿⋯澳洲女子「胯部異物狂動」 脫下一看嚇到尖叫
大蒜被美列「國家安全威脅」中國大使謝鋒：做夢也沒想過

大蒜被美列「國家安全威脅」中國大使謝鋒：做夢也沒想過