立陶宛「巨型便利貼」標註城市物件名稱 推動語言學習

立陶宛首都維爾紐斯推動外籍居民語言融合，用創意方式幫助外國人學習立陶宛語。圖為維爾紐斯的聖凱瑟琳教堂，與標註著「教堂」立陶宛語的便利貼。（中央社）

立陶宛 首都維爾紐斯近期出現別具巧思的城市景象，當地市政府在街頭、公園與公共空間中張貼放大版「便利貼」，以立陶宛語標註周遭物件名稱，創意作法鼓勵與幫助外國人學習立陶宛語。

中央社報導，作為維爾紐斯（Vilnius）市政府推動外籍居民語言融入政策的一環，這些巨型「便利貼」分布在市區多處地點，上面以英語、俄語及印地語對照標示立陶宛語詞彙，例如教堂、博物館、垃圾桶和車站等日常單字，將語言學習方法延伸至整座城市，讓行人在生活中自然接觸並記憶語言。

標有「地圖」立陶宛語的巨型便利貼。（中央社）

根據維爾紐斯市政府新聞稿，市長本昆斯卡斯（Valdas Benkunskas）指出，過去五年來，城市中的外國居民明顯增加，而語言能力是融入社會的關鍵條件。

本昆斯卡斯表示：「我們把簡單的日常學習方法帶入城市，在各處『貼上』標示城市物件名稱的貼紙，包含立陶宛語及其他語言。希望不僅能推廣這種學習方式，也能讓更多人關注城市提供的更廣泛語言學習機會。」

標有「灌木叢」立陶宛語的巨型便利貼。（中央社）

維爾紐斯市政府3月公布的數據顯示，目前約7萬8500名外國人士居住在維爾紐斯，約占整個城市人口的13%。

根據市府公布的民調，92%維爾紐斯市民也支持外國人至少具備基本立陶宛語能力，顯示語言政策具備社會共識。

除了街頭創意設計外，維爾紐斯市府也整合線上平台，提供從自學資源到課程資訊的一站式服務，並協助外國人依需求選擇教師與學習方式。同時，市府也推動免費線上課程與合作開設的語言班，並規畫社交型學習活動，透過與當地居民互動，強化語言實際運用能力。

維爾紐斯市府指出，希望透過多元且貼近日常的方式，降低語言學習門檻，協助外籍居民更快適應當地生活。

此外，維爾紐斯近日舉辦「物理學日」（FiDi），維爾紐斯大學（Vilnius University）物理學院學生、FiDi主辦單位負責人文次洛瓦斯（Gediminas Venclovas）表示，「物理學日」自1969年舉辦至今已邁入第58年，最初源於反抗當時政權壓迫的行動，如今已發展為波羅的海地區規模最大的學生活動之一，成為學生展現自我、激發創意並學習工程技能的重要平台。

今年活動白天於物理學院校區設置名為「Fizland」的主題區，打造類似遊樂園的互動空間。園區內展示多項由學生自行設計製作的木工、機械與電子裝置，透過趣味方式呈現各類物理原理，讓民眾在體驗中理解科學概念，吸引不少家長帶著孩童前來參與。

文次洛瓦斯表示，活動也希望向大眾傳達物理並非遙不可及，「任何人都可以理解並感受它的魅力」。

一名帶著孩子參加活動的家長表示，自己20年前在當地就學時，每年都會參與「物理學日」，如今能帶著孩子再度參加，感到特別有意義。

下午的重頭戲為傳統遊行，由「物理學日」招牌吉祥物、學生們打造的大型機械恐龍領軍，帶領物理學院學生沿格迪米納斯大道行進至老城區的語文學院校區，向語文學院學生致意。沿途吸引大批民眾圍觀並加入隊伍，一同感受節慶氛圍。