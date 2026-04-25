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高物價下求生 南韓「乞丐地圖」彙整1萬韓元以下餐廳資訊暴紅

中央社
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在物價飛漲時代，南韓APP「乞丐地圖」彙整1萬韓元以下餐廳資訊，成為學生、上班族...
在物價飛漲時代，南韓APP「乞丐地圖」彙整1萬韓元以下餐廳資訊，成為學生、上班族最愛。（中央社）

最近南韓一款APP「乞丐地圖」蔚為風潮，在這個物價飛漲的時代，被視為平價飲食的湯飯、冷麵一頓都要花超過1萬韓元（約6.8美元）；因此，這款分享1萬韓元以下餐廳的地圖，成為南韓學生、上班族省錢新招。

據南韓國家數據機構資料，南韓餐飲服務物價指數五年間上漲約24.7%，一頓簡單的早餐或午餐已成為民眾的負擔。不過，近期在學生族群、上班族之間流行的「乞丐地圖」，只要打開，就可以看附近有哪些販賣單品1萬韓元以下的餐廳。

「乞丐地圖」應用程式上線三周內，用戶就逼近100萬人；短時間內用戶激增，代表尋找平價餐廳資訊的需求大幅上升。「乞丐地圖」是一款以地圖形式彙整1萬韓元以下餐廳資訊的服務，由使用者自行登錄店家並留下評論；隨著資料愈來愈多，吸引愈來愈多人下載。

雖然有用戶希望新增適合多人用餐或咖啡廳篩選功能，但團隊仍決定，專注於「能健康解決一人用餐的資訊」。

韓媒「世界日報」報導，根據南韓消費者院參考價格，在首爾一碗冷麵為1萬2538韓元（約8.5美元），200克五花肉為2萬1141韓元（約14.4美元）；一條紫菜飯捲價格也達3800韓元（約2.6美元），較2020年上漲約41%。隨著負擔加重，外食成為最先被削減的支出項目。

南韓超商也推出即期食品打折優惠，便利商店CU上午5時至9時的即期食品銷售年增18.2%，代表人們為了便宜填飽肚子，選擇即期食品果腹。除了外食，外送一餐就要破2萬元的價格也讓人卻步，因此晚餐在家簡單烹飪也成為趨勢。

有分析指出，過去20至30多歲世代的「炫耀型消費」，近幾年漸漸轉型成「節省型消費」。

南韓農林畜產食品部將今年主要外食趨勢定義為「生存型用餐」，追求高CP值的「不景氣型生存消費」正在擴散。

淑明女子大學消費者經濟學教授李洪柱（音譯）透過「國民日報」表示，隨著實質收入下降，消費者正展開「撐著過的消費」。

不過，為兼顧飲食均衡及生活品質，與其省錢吃得不健康，大家選擇以更好的方式替代高昂外食費，因此「乞丐地圖」才如此受歡迎。這也代表著南韓年輕世代並未被動接受高物價壓力，而是用此類APP聯手主動出擊。

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