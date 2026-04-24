比特幣發明人「中本聰」是他？紐時點名英國密碼專家

英國密碼學專家、區塊鏈技術公司Blockstream創辦人貝克（圖）被指是「中本聰」本尊。（美聯社）

比特幣 發明人「中本聰」到底是誰，一直是加密貨幣 圈最大的謎團，紐約時報 近日報導，稱調查團隊歷經一年多的調查，指出中本聰的本尊是英國密碼學專家、區塊鏈技術公司Blockstream創辦人貝克（Adam Back）。但這項重磅消息在加密貨幣產業中並未引起波瀾，市場反應相對平靜。

綜合媒體報導，曾揭露血液檢測新創公司「Theranos」惡血騙局的知名記者卡里魯（John Carreyrou），耗費超過一年的時間，深入爬梳數十年來的檔案、網路社群「Cypherpunks」郵件以及中本聰全部的公開文本，發現貝克與中本聰的寫作風格、用詞習慣呈現高度一致性；再從技術理念和歷史背景多角度交叉比對，也可發現兩人高度相似。

針對紐時猜測，貝克回應「我不是中本聰」，日前他也曾曝光與中本聰往來的信件來證明他不是中本聰；不過調查團隊稱，貝克可能以自己真名向中本聰發送郵件來故布疑陣，以增加追蹤難度。

然而加密幣市場對於這個消息表現淡定，多名加密貨幣領域的專家和業者認為，中本聰的身分對於比特幣本身的去中心化精神與其未來發展，已不再具有決定性影響力。加密金融服務公司Two Prime共同創辦人暨執行長亞歷山大·布魯姆（Alexander Blume）表示，比特幣已發展出獨立的生命，「只要中本聰持有的約110萬枚比特幣未被移動，且貝克不承認自己就是他，那麼這真的不重要。」