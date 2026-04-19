翻桌率就是生命 日本拉麵店「不准滑手機」掀討論

日本拉麵店近期掀起「用餐禁用手機」討論。有人氣拉麵店在店內張貼告示，明訂「用餐時禁止使用手機」，違者須離店且不予退款，相關議題引發支持與反對兩派討論。圖為拉麵示意圖。（中央社）

日本 拉麵店近期掀起「用餐禁用手機」討論。埼玉縣春日部市人氣拉麵店「煮干乱舞」在店內張貼告示，明訂「用餐時禁止使用手機」，違者須離店且不予退款。店主表示，措施上路後違規情況減少，「能理解規則的客人變多了」，也讓店內用餐秩序明顯改善。

集英社報導，該店主川田雄一透露，該店本來有「請避免邊吃邊做其他事」的告示提醒，不過「今年1月底午餐尖峰時段，有一名客人一邊吃麵，一邊觀看色情影片，雖然他戴著耳機，但剛好被我發現。這種完全不顧周遭的行動實在太異常、太惡劣了。」

川田表示，「我雖然沒叫他別看了，還是跟他說『你難道沒看到告示嗎，請離開』，就請他離開了。」事件發生後，原本只是提醒的告示，進一步升級為「禁止邊吃邊使用手機」。

他表示，「那人看起來30幾歲的一般男性上班族。外表很普通，卻在公共場所一邊吃飯一邊看那種影片。明明入口和桌邊都有告示，卻不看也不讀。我跟他說『這裡有寫請不要使用手機』，他卻回『是這樣嗎？』其實邊吃邊看手機的人大多都是這種反應，甚至還有人把告示牌當作手機架。」

川田表示，其實沒有規定進店就不能使用手機，也沒有禁止用餐前拍照，但是「邊滑手機邊吃」會讓用餐節奏變慢，尤其細麵容易因時間拉長而失去口感，「身為開店的人，當然希望顧客能在最佳狀態下享用拉麵。」

此外，拉麵店普遍利潤較低，需仰賴翻桌率維持營運，若顧客久坐不離開，也可能影響排隊人潮與整體收益。

類似規範並非個案。東京拉麵激戰區高田馬場的名店「博多拉麵Debuchan（でぶちゃん）高田馬場本店」早在2023年即設置「請避免邊吃邊滑手機」告示。

店主甲斐康太指出，「現在的年輕人就算一起來，也是各自滑手機吃飯，明明滿座，卻完全不顧慮周遭，這種客人太多了，所以才設告示。」他表示，當初設立告示「反應很大，確實也有人不再光顧，但（滑手機的人）並沒有完全消失，我現在也算是半放棄了。」

甲斐指出，「邊滑手機邊吃」不僅是個人禮儀問題，更牽動整體產業運作。他直言，若長期因為這樣影響翻桌率，恐對拉麵店這類高流動、低利潤的經營模式造成壓力，「要維持這種模式，需要仰賴顧客的理解與支持。」

隨著相關議題持續發酵，「用餐是否應限制手機使用」也引發兩派討論。反對者不滿「吃個拉麵也要被限制，會不會太超過」；支持者則認為，「那種態度對於準備食物的人來說是一種失禮」、「與其遇到讓人不舒服的客人，不如一開始就明確公告」。究竟要如何在顧客體驗與店家經營之間取得平衡，仍有待觀察。