與偶像對弈興奮自拍 少女棋手被世界棋王舉報犯規

德國日前舉辦一場國際西洋棋賽，場上卻出現一段令人哭笑不得的違規插曲。一名參賽的哈薩克 棋手發現自己對弈的對手竟是世界棋王馬格努斯．卡爾森（Magnus Carlsen），一時興奮拿出手機與偶像自拍，沒想到拍完後，卻立刻被卡爾森通報違規，現場氣氛瞬間變得相當尷尬。

據英國每日郵報（Daily Mail）報導，這起事件發生在「格倫克國際西洋棋節」（Grenke Chess Festival）上。18歲的哈薩克選手努爾曼（Alua Nurman）與挪威 棋王卡爾森準備對弈，興奮的努爾曼拿出手機邀請卡爾森自拍，卡爾森也大方配合。雖然照片看起來氣氛十分融洽，後來卻出現尷尬的場面。

原來為了預防作弊，賽事明文禁止攜帶電子裝置上桌。卡爾森拍完照後，隨即起身向裁判通報對手違規，現場流出的影片可以看見，卡爾森走到場外請來裁判，裁判立刻要努爾曼交出手機，讓努爾曼十分難堪。

努爾曼事後在社群媒體 分享這張自拍，幽默寫下「馬格努斯還是那個馬格努斯」（Magnus stays Magnus），意指卡爾森就和往常一樣遵守規矩，對這次事件一笑置之。她透露，之前曾看過法國棋手巴克羅（Etienne Bacrot）嘗試自拍，所以才會想到要和卡爾森合照。

雖然外界普遍認為努爾曼並無作弊意圖，但手機在職業棋賽中一直是敏感問題。像是知名AI西洋棋引擎「Stockfish」就能即時提供最佳走法，讓電子裝置成為潛在作弊工具。在參與比賽時，主辦方通常會要求選手全程關閉手機，甚至有較嚴格的機構會以金屬探測器檢查選手。

這段插曲並未影響比賽結果，最後卡爾森依然擊敗了努爾曼。