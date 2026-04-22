猥褻慰安婦像...美爭議網紅在韓被判刑6個月

美國爭議網紅「索馬里」，長期以惡搞、挑釁博取流量，爭議言行不斷。(歐新社)

美國爭議網紅「索馬里」（Johnny Somali）因在南韓 多次直播惡搞、滋擾公共場所，近日被首爾法院判處6個月徒刑，並當庭收押。索馬里長期以惡搞、挑釁博取流量，爭議言行不斷，不僅曾在南韓親吻紀念慰安婦歷史的和平少女像，還坐上銅像大腿跳舞，也曾在日本 拿廣島、長崎原爆歷史開玩笑，屢屢引發公憤。

紐約時報 報導，現年25歲的索馬里，本名伊斯梅爾（Ramsey Khalid Ismael），長期以直播挑釁、刻意惹怒他人吸引點閱聞名。這次他在南韓被控妨害營業、違反輕犯罪處罰法，以及性暴力犯罪處罰等特例法中散布虛假影像等罪名。

南韓媒體News1報導，索馬里2024年9月曾在首爾松坡區樂天世界直播時妨礙他人搭乘遊樂設施，同年10月又在麻浦區一間便利商店大聲播放音樂，還有用泡麵湯汁潑店員。此外，他還涉及在街頭與大眾運輸工具等公共場所反覆滋事，以及製作、散布將他人臉部合成的猥褻影像。

索馬里在法庭上致歉稱：「我很懊悔，對自己的罪行感到抱歉。」他出庭時頭戴黑色棒球帽、配戴墨鏡，衣服上別著美國與以色列國旗圖樣的徽章。他進入法庭前告訴記者，除了後悔罪行外，「也想向南韓人道歉，並改變成為更好的人」。

事實上，索馬里這次在南韓踢到鐵板，並非他首次因離譜行徑惹議。他2023年曾在日本拿1945年美軍轟炸廣島、長崎的原爆歷史開玩笑，公開嘲諷當地地鐵通勤族，還因擅闖大阪一處施工地點遭逮捕，並因在餐廳大聲播放音樂妨礙營業，被罰約1000美元。

2024年11月，索馬里在南韓親吻知名的慰安婦少女像「「和平少女像」（Statue of Peace），還坐上銅像大腿跳舞、做出猥褻動作。這段影片在南韓引發公憤，隨後遭到下架；南韓政府則以擾亂公共秩序及妨害業務罪起訴索馬利，並將他限制出境。