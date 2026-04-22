神出鬼沒10天終落網 南韓2歲公狼平安回動物園了

南韓大田廣域市提供的照片顯示，大田O-World主題樂園內，一名獸醫正在照顧之前討脫後被捕的公狼「勒古」。(歐新社)

一隻名為「勒古」（音譯）的2歲公狼從圍欄挖洞逃出後，行蹤一度「神出鬼沒」，引發大規模搜尋行動，甚至動用軍用無人機與警方資源，也引起媒體廣泛關注。牠雖曾多次被目擊，但每次都在被捕前再度消失。

韓聯社與韓民族日報報導，搜捕人員於16日下午接獲通報，指「勒古」出現在市內一處公園附近，數小時後在距離首爾約140公里的大田南環高速公路安永交流道附近鎖定其位置。經約30分鐘搜捕，17日凌晨，在獸醫陪同下以麻醉槍成功活捉，隨後送回動物園。

獸醫確認，「勒古」脈搏與體溫等生命徵象均正常。一名搜捕人員表示：「我們已安全將牠送回O-World。目前牠狀況良好，我們會持續監測，直到牠從麻醉中清醒。」

歷經10天逃亡生活的「勒古」，自8日逃脫以來，引發民眾對安全的憂慮，同時也出現「應該活捉」的輿論聲浪，備受關注。在此過程中，錯誤與虛假通報頻傳，甚至還流傳人工智慧（AI）生成的假照片，使搜捕工作更加困難。

消防單位與動物園透過熱感應無人機等設備追蹤「勒古」的蹤跡，逃脫隔天一度偵捕捉到牠的蹤影。但「勒古」後來一度消失，直到13日下午才在動物園附近山區再次發現，讓外界對活捉的期待升高。然而，搜捕隊14日清晨一度將距離縮短至約150公尺，但麻醉槍未命中，讓「勒古」再度逃逸。儘管外界推測牠可能已疲憊，但實際上仍相當有活力，甚至能躍過約3至4公尺高的擋土牆。

「勒古」逃脫事件之所以備受關注，也與2018年同一動物園逃脫的美洲獅事件有關。當時，美洲獅在園內森林躲藏約4小時30分鐘後遭到射殺。許多網友因此呼籲，不應射殺因人為疏失與本能而逃出的「勒古」。南韓 總統李在明也透過社群媒體表示「希望不要發生任何人員傷亡」，並稱「也祈願勒古能平安、安全地返回」。