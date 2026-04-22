日本Panchi翻版...墨西哥6周幼猴遭棄養 緊抱代母玩偶尋慰藉

墨西哥6周大的赤猴Yuji每天醒來，都緊緊抱著一隻絨毛玩具狗，這個玩伴充當了代理母親的角色。(路透)

墨西哥 瓜達拉哈拉動物園近日一隻赤猴寶寶「Yuji」的成長故事，引發國際關注。這隻僅6周大的幼猴因遭生母拒絕撫養，被迫由人工介入照護，每天醒來都緊抱一隻絨毛玩具狗，作為情感依附與安全感來源，其情況被外界形容為「日本 Panchi翻版」。

美聯社報導，「Yuji」出生時體重僅約443克，母猴卡瑪莉亞為首次生育，產後數小時即出現無法妥善抱持幼崽的情況，導致母子難以建立連結。飼養員發現異常後，立即將幼猴轉送至動物醫學與福利綜合中心接受保溫與人工哺育，目前體重已增至約673克。

報導指出，「Yuji」自出生初期便由獸醫與生物學家24小時輪班照護，以奶瓶餵食強化配方奶，並安置於專用保溫箱內。為協助牠的心理與行為發展，照護團隊特別提供絨毛玩具狗作為「替代母親」，並定期輪換熊與猴子玩偶，以維持衛生並提供情感支持。

靈長類動物部門主管魯伊斯指出，該安排有助穩定幼猴情緒，亦是動物園在高風險個案中常見的介入方式。他表示，「Yuji」目前仍未與同類接觸，預計需待約6個月大、完成斷奶並能進食固體食物後，才會評估是否轉入群體棲息環境。

「Yuji」的情況亦令人聯想到日本獼猴「Panchi」，當年同樣因遭母猴拒絕哺育，轉而依賴絨毛玩具成長，並在社群媒體引發廣泛討論。類似案例突顯人工哺育在瀕危或棄養動物照護中的角色與爭議。

動物園強調，此類介入措施旨在提高幼獸存活率，屬於保育與福利並重的必要手段。園方指出，若無即時人工介入，「Yuji」在自然條件下極可能無法存活。

不過，動物權益倡議者則提出不同觀點，認為人工哺育無法取代自然母子關係，自然棲息地也無可取代，動物「有權在屬於牠們的地方出生、成長、發展和死亡」。

園方對此回應，現代動物園亦肩負物種保育責任，在全球環境壓力下，相關措施有其必要性。(綜合報導)