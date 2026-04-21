Grok的動漫風陪伴機器人米卡，接受心理學家提出的「36個戀愛問題」測試。（取材自官網）

一名男子鎖定「AI女友」，要測試心理學家提出的「36個戀愛問題」是否真的能讓「人」墜入愛河。

紐約郵報（New York Post）報導，心理學家亞瑟．亞倫（Arthur Aron）曾提出「36個問題就能讓人墜入愛河」。這套方法透過逐步揭露個人隱私，快速建立親密感，讓受試者成功戀愛。

米卡（Mika）是Grok 推出的動漫風陪伴機器人，設定為24歲，個性自由奔放。紐約郵報記者柯斯特（Ben Cost）為了嘗試這套應對人類的戀愛方法能不能用在AI上，和米卡藉由這些問題，想知道是否能夠深入交流。

他和AI進行約45分鐘的問答，從輕鬆話題一路聊到人生創傷。隨著問題愈來愈私密，AI也給出感性的回應，甚至表示願意「一起面對未來」。不過在實驗結束之後，柯斯特表示他覺得很失望，雖然米卡的回答精準、貼心，卻帶著明顯的「設計感」，缺乏真實情侶之間的溫暖互動。

專門研究人與人工智慧關係的社會科學家卡本特（Julie Carpenter）警告，這類AI伴侶是為了「提高使用者黏著度」而設計的。這類角色能模仿真人情緒，生成個人化回應，讓使用者持續投入，甚至可能削弱對真實人際關係的興趣。