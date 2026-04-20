小確幸沒了…戰火延燒瓦斯漲…印度掀「奶茶之亂」店家關閉

中東衝突持續，印度民眾的生活同樣面臨能源短缺威脅，連平常喝杯茶的小確幸，都大受影響；圖為印度街頭的茶攤。(中央社)

中東衝突持續，能源供應短缺對全球民生造成衝擊，印度 民眾的生活同樣面對威脅，甚至連平常喝杯茶的小確幸，都大受影響。

美國、以色列 對伊朗 發動軍事行動，伊朗將控制荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）作為回應的關鍵手段之一，因為全球有20%的石油、天然氣等能源需經此航道運送。世界各地在荷莫茲海峽航運持續停擺之際，能源短缺帶來的問題不斷湧現，進一步影響各國的民生、經濟。

印度人的生活同受影響，經濟上股票大跌、盧比大幅貶值，生活上桶裝液化石油氣（LPG，桶裝瓦斯）價格連翻好幾倍，且有錢也買不到，近期民眾連「喝杯茶壓壓驚」的機會都沒了。

對印度人來說，所謂的「茶」（Chai），通常是指將香料加入水中煮滾，接著加入茶葉、牛奶熬煮，最後在濾掉香料、茶葉後飲用的飲品，口味類似台灣人熟知的奶茶。

印度人愛喝茶，茶店、茶攤、茶車隨處可見，每天基本上照3餐喝茶，解渴、聚會、接待訪客等，首選的飲品也是茶。喝茶的文化深入每個印度人的骨子裡，也體現在每天的生活當中，不論是工作忙得焦頭爛額，還是生活中有任何令人煩躁的瑣事，甚至天要塌下來了，閃過印度人腦子裡的，也總是有「先喝杯茶再說」的想法。

然而，任誰也不會想到，中東戰爭這樣的國際大事，居然會牽動印度民眾每天喝茶的這件小事上。

中東戰事爆發後，印度社會起初沒有感受到太大變化，但3月中開始，桶裝瓦斯開始缺貨，讓許多印度家庭在烹飪時遇上困難，餐廳也因此變更菜單或減少供餐時間，讓印度人開始對中東的戰爭「有感」。

時序進入4月，桶裝瓦斯供應狀況雖稍回穩，但另一個讓印度民眾不安的現象並未消失，那就是街上能喝茶的地方變少了。

印度人愛喝茶，許多地方都有流動攤販賣茶，並採現煮現賣方式銷售，但桶裝液化石油氣（LPG）因中東衝突短缺，攤商改成先將茶煮好，放進保溫瓶沿街兜售；圖為印度攤商帶保溫瓶，等待顧客上門買茶。(中央社)

包括德里在內，印度許多地方的茶店因為桶裝瓦斯供應不穩，只能暫時歇業，茶攤改用傳統燒煤炭的方式煮茶，速度慢上許多，茶車不再持續煮茶，只賣預先煮好、裝在保溫瓶的茶，所以數量有限，因此每個有賣茶的地方都大排長龍，一大群人圍在一起苦等一杯茶的「奶茶之亂」，在印度各地街頭悄悄上演。

印度連鎖茶店店員卡迪爾（D. Kadirl）表示，他工作的店家附近，原本同一條街上，500公尺內有7家賣茶的地方，現在只剩2家有持續在營業，「雖然不是全部被迫關門，但暫時歇業的店家，數量多到你無法忽視桶裝瓦斯缺貨的情況。」

加爾各答一間茶攤的老闆桑迪普（Sandeep）一邊忙著煮茶，一邊說：「桶裝瓦斯叫不到就是叫不到，我們一點辦法也沒有，改用別的燃料煮茶，速度會比較慢，間接影響了我們的收入。」

新德里茶攤顧客艾若拉（Gorish Arora）無奈地說，工作之餘喝茶，就是求個心靈寄託，「最近想買杯茶，跑好幾個地方都撲空，有賣茶的地方也是擠滿人，得等好久才能喝上一杯茶，實在非常惱人。」

印度人喝茶這個每天再平常不過的活動，如今受到千里之外中東戰爭的影響，恐怕是任誰都始料未及。大多數印度人或許不那麼明白戰爭對全球帶來的改變，但相信多會有如艾若拉「把茶還給我」的心聲。