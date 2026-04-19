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拚環保 新加坡推飲料瓶罐押金制 回收可退錢

中央社
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新加坡推出飲料瓶罐押金制，購買瓶罐裝飲料先付新幣1角押金，飲料喝完投入回收機後，...
新加坡推出飲料瓶罐押金制，購買瓶罐裝飲料先付新幣1角押金，飲料喝完投入回收機後，押金會退回電子錢包等工具，此舉盼提升民眾參與回收意願。(中央社)

新加坡推出飲料瓶罐押金制，購買瓶罐裝飲料先付新幣1角(約0.08美元)的押金，飲料喝完投入回收機後，押金會退回電子錢包等工具。當局力拚今年達成55%回收率目標。不過也有人擔憂隱形成本可能轉嫁到消費者。

這項新制度將於10月1日全面上路，所有指定容器均須加貼押金標示。試辦首年目標為回收至少60%的飲料容器，第3年提升至80%；長期而言，預估每年可自至少10億個飲料容器中回收逾1萬6000公噸材料。

新加坡文史工作者明永昌與中央社記者走訪位於牛車水附近的麥士威熟食中心（Maxwell Food Centre），實地觀察飲料容器回收機台。明永昌說，人們如今對氣候變化的認知及對環境保護的重視，比以往任何時候都更深刻，若有制度來提升動力、增加誘因，大家才可能去做，這也是為什麼回收機相當重要，因方便操作又可拿回押金，將回收變成一個順手的生活習慣。

然而，明永昌指出，雖然這項政策的出發點是為了環保，但也存在隱憂，像是變相漲價的可能性，也就是雖然民眾付的押金只有新幣1角，但制度帶來的成本超過這個錢。有飲料商提及因處理空瓶回收、物流運輸等手續，隱形成本最後可能轉嫁到消費者，若未來飲料價格調漲，消費者雖拿回押金，仍可能因整體價格上升承擔支出。

這項瓶罐回收工作由非營利機構Beverage Container Return Scheme負責。當局計畫新制度推出一年內，在新加坡全島各地設置約2000台飲料瓶罐回收機。為推動廢棄包裝塑膠膜的循環再利用，以減少塑膠廢棄物數量，新加坡當局也推出「零廢棄總藍圖」目標，也就是在2030年前將人均送往掩埋場的垃圾量減少30%。

聯合早報報導，新加坡力拚在今年達成55%回收率目標，新加坡管理大學綜合學科學院城市研究學助理教授黃耀輝表示，2026年的最終回收率仍有待觀察，不過隨著飲料容器退費制上路，加上民眾對食品廢棄物管理的參與度提高，可樂觀看待回收率提升。

新加坡推出飲料瓶罐押金制，盼提升民眾參與回收意願。圖為便利商店貼著鼓勵回收相關標...
新加坡推出飲料瓶罐押金制，盼提升民眾參與回收意願。圖為便利商店貼著鼓勵回收相關標語。(中央社)

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