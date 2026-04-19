捷克人愛健行成痴 森林標誌系統完善 不需地圖不怕迷路

捷克森林的健行路線擁有一套相當完善的標誌系統。整個區域幾乎被密集的健行路線所覆蓋，各式顏色清楚出現在指示牌、石頭，甚至樹幹上。只要依循標示前進，幾乎不太可能迷路。(中央社)

捷克人對健行的喜愛，幾乎是一種「寫進DNA」的狂熱。這或許也無形中形塑其民族性格：內斂、安靜，不喜張揚，重視個人空間，崇尚「慢生活」與放鬆的日常步調，而非高度競爭的生活模式。這種氣質，正源自於捷克人長期浸潤在森林之間，與自然保持密切的連結。

捷克以豐富的文化古蹟與歷史城市聞名，但很少人注意到，這個國家也擁有壯麗、優美的自然景觀。

捷克森林覆蓋率約35%，主要集中在邊境地帶與中波希米亞地區。最高峰斯涅日卡山海拔約1603公尺，因為坡度相對可親，使健行文化深入日常，各個年齡層都能輕鬆走入山林，享受自然。

不只山林，捷克自然風貌呈現細緻的層次，例如南部的舒馬瓦國家公園中有大片原始森林、濕地、湖泊，展現少見的完整自然景觀。位在捷德邊界的波希米亞瑞士國家公園，地形主要由砂岩構成，有峽谷、岩柱與天然拱門等。

進入波希米亞瑞士國家公園，沿途大自然的鬼斧神工令人驚嘆：數百萬年前的砂岩，經長期風化與侵蝕，形成各式奇岩怪石。

這裡有歐洲最壯觀的天然拱岩之一，巨大的灰黑色拱岩橫亙在岩壁上，讓人驚嘆連連；一旁是紅色與綠色的木造餐廳，形成鮮明對比，充滿西藏般的異國風情。

隨著深入河谷地帶，垂直峭壁切割天空，聽著溪水潺潺與鳥鳴，覺得此景與花蓮的「砂卡噹步道」相似。行程中搭乘小船穿越峽谷水道，兩岸石峰如巨人般聳立，樹木頑強扎根生長，水面倒映岩壁與翡翠的林冠，靜謐又充滿生命力。

捷克森林的健行路線擁有一套相當完善的標誌系統。整個區域幾乎被密集的健行路線所覆蓋，各式顏色清楚出現在指示牌、石頭，甚至樹幹上。

這些標誌主要分為4種顏色：紅色代表長距離或山脊路線，通常也較具挑戰性；藍色為主要路線；綠色為地方性路線；黃色則多為捷徑或連接路線。

這套標誌系統設計簡潔、規畫完善，且已運作超過130年，只要依循標示前進，不需要Google Map、GPS導航，幾乎不會迷路。

說起這套系統，源自於1888年由捷克健行俱樂部建立，至今仍持續運作。此俱樂部長期投入捷克旅遊發展工作，包括興建觀景塔、出版旅遊雜誌（Turista），而最具代表性的貢獻，便是全國健行路線系統的規畫與維護。

如今捷克全國健行路線總長達到4萬3000公里，整個系統背後仰賴大量維護工作：約1750名志工定期巡查與保養，每3年一次全面檢查，修復遺失標誌、清理遮蔽路標的植被，並更新路況資訊；每年新增約400至500公里路線，同時調整或移除200至300公里路線。

特別的是，部分健行路線也結合歷史文化，例如舒馬瓦國家公園的「淘金者之路」全長17公里，重現中世紀採金歷史；南摩拉維亞的「葡萄園之間」則介紹當地葡萄酒文化與生活方式。

捷克人對森林的熱愛，也延伸出獨特的「森林流浪」文化。若在森林中看到身穿軍風裝備、背著行囊並攜帶吉他的人，他們多不是捷克軍隊的「逃兵」，而是所謂的「森林流浪者」。

這種文化可追溯至兩次世界大戰之間的時期，當時部分年輕人對現實感到失落，開始以牛仔與印地安人的裝扮，在城市外的森林中重現對美國西部的浪漫想像。

每到周五下班後，特別是年長世代捷克人，不論天氣如何，都會穿上裝備前往最近的森林。他們花整個周末圍繞營火，在火上烤傳統辣香腸kabanos，並唱著帶有濃厚情感、略帶懷舊的歌曲，為一有趣景象。

捷克的波希米亞瑞士國家公園有峽谷、岩柱與天然拱門等景觀。這裡有歐洲最壯觀的天然拱岩之一，巨大的灰黑色拱岩橫亙在岩壁上，一旁是紅色與綠色的木造餐廳，形成鮮明對比。(中央社)