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日本司機隱藏服務？自掏腰包放糖果籃 4語言邀乘客自由取用

聯合新聞網
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日本一名網友搭計程車時，發現司機自掏腰包主動提供糖果，讓他感到相當富有人情味。圖...
日本一名網友搭計程車時，發現司機自掏腰包主動提供糖果，讓他感到相當富有人情味。圖為一輛計程車駛過東京一家歌舞伎劇院。(路透資料照片)

日本的計程車竟有「另類服務」？一名日本網友分享，日前他在大阪搭計程車時，驚見車內擺放了裝滿糖果的小籃子，司機甚至貼心準備四種語言標示，邀請乘客自由取用。這份單純的善意不僅讓原PO大呼感動，更引發網友熱議，揭開了大阪與東京兩地迥異的計程車「糖果文化」。

日本一名網友在社群平台X分享，日前在大阪搭乘計程車時，司機提供另類的「糖果服務」，在車內放了個小小的糖果籃，供乘客自取。從圖片可見，分別以日文、英文、韓文及簡體中文四種語言，提醒乘客無論是小孩或大人，都可以拿一顆糖果。

該網友還好奇詢問司機，「這個（糖果）不是公司給的，而是您自己準備的嗎？」司機回應，糖果確實是他自掏腰包擺放的，「因為計程車費不便宜，希望能讓乘客心情好一點」，貼心地為乘客們著想，連該名網友也為之動容，不禁直呼「這種人情味，果然是大阪才有的特色吧」。

貼文曝光後掀起討論，一名日本網友隨即認出該位計程車司機，並留言指出，雖然偶爾搭車也有遇到會給糖果的司機，但類似的情況仍相當少見，更呼籲「如果遇到這種司機，請務必跟他拿張名片，下次叫車時記得指名預約他的車」。

不少人也有在日本計程車上收到糖果的經驗，一名日本民眾曾發文指出，某日搭計程車時，司機向她表示「要把糖果送給今天搭車的親切大姐姐」，讓她好奇「搭計程車一般都會拿到糖果嗎？」

一名自稱在大阪開計程車的司機回覆，在大阪確實有發糖果的文化，但在計程車上並不常見，過去曾有女司機在情人節時發巧克力給客人，意外賺到一大筆小費；另一名自稱在東京開計程車的網友則表示，「一般來說是不會送糖果的」，更擔心客人收到陌生人送的糖果，感受可能也不是太好。

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