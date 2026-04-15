全球10大旅遊隱藏瑰寶 越南囊括冠亞軍 這個古城居首

賭場評論和比較網站Sweepstakes Table公布價錢親民，卻能帶來難忘旅遊體驗的十大隱藏瑰寶城市，越南會安（Hoi An）榮登冠軍。（圖／123RF）

越來越多人規畫旅遊時將目光轉向人擠人的熱門景點以外的地方，賭場評論和比較網站Sweepstakes Table公布價錢親民，卻能帶來難忘旅遊體驗的十大隱藏瑰寶城市，越南 在前三名中強占冠亞軍，會安（Hoi An）以優美的街景、遊客友善的環境和琳瑯滿目的美食榮登第一名。

Travel+Leisure報導，Sweepstakes Table分析了全球23個知名度較不高的城市旅遊目的地，考量價格、特色體驗的集中度和平均天氣狀況，每項因素的最終得分都是100分，體驗密度占總分50%、價格40%、天氣10%；體驗密度指的是特色活動和餐廳的數量和城市規模的比值。

會安以92.96的高分拿下第一，比第二名的港口城市峴港（Da Nang）高出將近26分。前五名依序為會安、峴港、比利時布魯日（Brugge）、摩洛哥索維拉（Essaouira）及摩洛哥紗富彎（Chefchaouen），六至十名為義大利 卡拉布里亞（Calabria）、希臘帕羅斯島（Paros）、英國劍橋（Cambridge）、塞爾維亞貝爾格勒（Belgrade）和葡萄牙卡斯凱什（Cascais）。

會安有很多迷人之處。會安古城是這座城市的心臟，有掛滿燈籠的街道、歷史建築和像日本廊橋（Chùa Cầu）這樣吸睛的地標，該區由沿著秋盆河（Thu Bon River）而建的低矮建築、小店和在地商鋪組成，被聯合國教科文組織列入世界遺產 名錄，布局緊密且易於遊覽，大多數的主要景點、餐廳和咖啡廳都在很短的步行範圍內，可輕鬆地依自己的步調探索。

夜幕降臨時，亮起的燈籠會照亮古城區，小船在河面上悠悠漂蕩，構成如詩如畫的美景吸引當地人和遊客駐足欣賞。

美食也是體驗會安的核心因素，到處都能吃到越南法國麵包（bánh mì）、會安乾麵（cao lầu）和白玫瑰餅（white rose dumplings）。越南咖啡是另一個不能錯過的重點，街邊小攤販到熱鬧的咖啡廳都能找到它的身影。到了晚上，會安夜市（Hoi An Night Market，又名Nguyen Hoang Night Market）的美食和紀念品攤販吸引著所有年齡層的遊客前往。

除了古城區，會安還有很多可以遊覽的地方，例如還能去綠樹成蔭的靜謐濱海景點安邦海灘（An Bang Beach），或參與當地的在地活動如搭乘椰子籃船遊覽附近的水道，或沿著河流進行短程旅行。（世界新聞網）