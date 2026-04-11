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可口可樂黃瓶蓋…猶太逾越節限定版 春季上架爆搶購潮

聯合新聞網
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一名抖音用戶分享超市裡黃色瓶蓋的可口可樂。（取材自抖音視頻截圖）
一名抖音用戶分享超市裡黃色瓶蓋的可口可樂。（取材自抖音視頻截圖）

有美國消費者發現，近日超市裡可口可樂瓶蓋從經典的紅色換成了亮眼的黃色，讓不少人多看了好幾眼。原來，這是每年春季為猶太逾越節推出的限定版本，今年逾越節從4月1日晚上開始到4月9日結束。

逾越節（Passover，希伯來語：Pesach）是猶太教最重要的三大朝聖節期之一，主要紀念上帝帶領以色列人脫離埃及奴役、獲得自由的歷史。

根據「每日郵報」報導，逾越節期間，遵守傳統的猶太人會避免食用大麥、黑麥、小麥、燕麥和斯佩耳特小麥製品，部分阿什肯納茲猶太人甚至會完全避開玉米和豆類。為了符合節日飲食規範，可口可樂特別將平時含有高果糖玉米糖漿的配方，改為使用天然甘蔗糖，並以黃色瓶蓋標示，讓消費者能安心飲用。

這項傳統始於1935年，當時亞特蘭大的一位拉比建議可口可樂推出一款適合逾越節的版本，從此每年春季都有這個特製版本。值得一提的是，逾越節版可樂的配方與墨西哥可樂相似，皆使用甘蔗糖，但價格更親民，也更容易購買到。

因此，今年逾越節可口可樂一上架，立即引發搶購潮。許多消費者在社群媒體分享囤貨心得，呼籲大家趁黃色瓶蓋還在架上時購買。一位TikTok用戶寫道，「這是我每年的提醒，現在正是囤可口可樂的時候…」另一位則分享超市影片說，「不得不買這款用真糖做的猶太節可口可樂，今年才知道居然有這款，真不敢相信。」

此外，美國總統川普也多次讚揚可口可樂改換甜味劑的做法，稱自己親自敦促公司用甘蔗糖取代高果糖玉米糖漿。他在2025年的社群貼文中表示，可口可樂已「同意」在美國使用「真正的甘蔗糖」，並認為這是一個「更好的選擇」。專家則指出，雖然甘蔗糖和玉米糖漿都是糖類，營養差異其實不大，但對於喜歡避免高度加工食材的消費者，這是一個受歡迎的選擇。

可口可樂 猶太 埃及

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