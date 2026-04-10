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髒到不敢上…布魯塞爾洗刷「汙名」大作戰 連蓋3智慧公廁

中央社
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布魯塞爾近期設置三座全新的智慧型公共廁所，圖為其中一座位於瑪格麗特廣場（Squa...
布魯塞爾近期設置三座全新的智慧型公共廁所，圖為其中一座位於瑪格麗特廣場（Square Marguerite）的智慧型公共廁所。（中央社）

作為比利時首都與歐盟中心，布魯塞爾吸引大量觀光客與商務人士，然而公共廁所數量長期不足，加上缺乏維護造成髒亂，成為這座城市無法忽視的難題。為挽回名譽，布魯塞爾政府正從多個面向，展開一場淨化大作戰。

尿急時找不到公共廁所，是許多在布魯塞爾生活的人共同的經驗，上廁所就像一場耐力與運氣的拉扯。很多時候好不容易找到了，但推開門那一剎那，映入眼簾的景象卻讓人想馬上逃跑。於是在熱鬧一點的街區，許多人寧願在連鎖速食店等地方付費上廁所。

在這樣的背景下，近期布魯塞爾設置三座全新的智慧型公共廁所。

布魯塞爾時報（The Brussels Times）報導，這三座智慧型公共廁所主打「衛生與舒適」，包含使用後會自動沖水、地板與牆面會自動洗淨與烘乾，任何遺留的垃圾也會透過機械自動清除。

另外，廁所具備智慧監測系統，一旦內部異常或設備故障，訊號會即時回傳給清潔單位，且智慧型公共廁所對民眾完全免費開放。每座智慧型公共廁所造價高達15萬歐元（約17萬美元），也被視為重大的市政投資。

在其中一座智慧型公共廁所附近擺攤販賣熱食的魯卡斯（Lucas）表示，這座公共廁所對於像他這樣在附近做生意的人確實有幫助，但是更希望改善普遍缺乏公共廁所以及髒亂的情況。

公共廁所拓展受阻、建設所費不貲、清潔維護困難等問題難以在一時半刻解決。面對這樣的挑戰，布魯塞爾市府祭出「友善廁所計畫」，試圖透過補貼等措施，鼓勵咖啡廳、酒吧與餐廳加入開放廁所的行列，民眾無需消費即可免費使用店內廁所。

參加計畫的店家會在門口貼上粉紅色貼紙，並被記錄在布魯塞爾市政府官網上的公共廁所地圖中。日前記者循著地圖，找到一家位在歐盟區周邊，加入友善廁所的店家。

布魯塞爾市府推出友善廁所計畫，試圖透過補貼等措施，鼓勵咖啡廳、酒吧與餐廳加入開放...
布魯塞爾市府推出友善廁所計畫，試圖透過補貼等措施，鼓勵咖啡廳、酒吧與餐廳加入開放廁所的行列。參加計畫的店家會在門口貼上粉紅色貼紙。圖為參與友善廁所計畫的店家門口貼紙。（中央社）

這間店的經營者黎安卓（Leandro）告訴記者，他只是抱著給大家方便的心態加入計畫。這個區域的客人、民眾比較單純，也比較有禮貌，因此加入這項計畫至今，不曾遇到比較糟糕的情況。不過，他也認為，這不是長久之計；政府如果想要改善公共廁所的問題，就要拿出積極的態度與政策。

不論是造價高昂的智慧型公共廁所，或與民間力量結合推動補貼計畫，布魯塞爾正多管齊下，力求改變城市門面。然而如何好好理解、回應民眾真實的感受，並滿足實際需求，或許才是決定這場淨化大作戰成功與否的關鍵。

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