喊停娛樂用途…泰國大麻店3年內須升格診所「限醫療用」
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泰國衛生部宣布，現有大麻店執照到期後若要續照，必須升格為醫療診所，並由合格醫師或泰國傳統醫學業者駐診，過渡期為三年。
曼谷郵報（Bangkok Post）引述衛生部官員的說法指出，泰國目前約有1萬1000家註冊的大麻店，其執照將在未來三年陸續到期，估計最終將僅剩2000家業者轉型為合法診所繼續營運。
泰國2018年開放大麻用於醫療和研究，再於2022年開放一般民眾種植及消費大麻，此後大麻商店在泰國如雨後春筍般冒出，並出現以大麻為主題的各種娛樂項目。
推動大麻合法化的是泰自豪黨（Bhumjaithai Party）黨魁、總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）的一項標誌性政策。
不過，為泰黨（Pheu Thai Party）領導的政府2023年上任後，宣布大麻政策轉彎，衛生部去年簽署命令禁止娛樂用途的大麻銷售。
泰國旅遊局去年6月曾發布公告表示，大麻花僅限醫療及研究用途，娛樂用途全面禁止，未經許可持有、吸食或銷售大麻花均屬違法行為。（中央社）
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