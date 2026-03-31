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外銷中東運費漲7倍 印度農「蕉」慮 不發貨恐有這些下場

中央社／新德里專電
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中東衝突讓印度香蕉外銷到當地的成本大幅增加，但若轉內銷價格又將跌破盤。印度香蕉是...
中東衝突讓印度香蕉外銷到當地的成本大幅增加，但若轉內銷價格又將跌破盤。印度香蕉是否繼續銷往中東，正陷入兩難。(中央社)

在中東衝突影響下，關鍵海域航運受阻，印度香蕉出口因近8成銷往中東，受到重大衝擊。在外銷成本大幅增加，轉內銷價格又將跌破盤的夾擊下，印度香蕉是否繼續銷往中東，正陷入兩難。

美國、以色列伊朗的衝突延燒，位於伊朗和阿曼之間，連接波斯灣（Persian Gulf）、阿曼灣（Gulf of Oman）和阿拉伯海（Arabian Sea）的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）遭伊朗封鎖，導致往來船隻難以通行。

印度的經濟時報（The Economic Times）指出，印度香蕉出口高度仰賴中東，每年有價值3.965億美元、約79.6%的出口香蕉銷往該地區各國家。

千噸貨櫃滯留 進退兩難

在觀光業繁榮的中東國家，許多高級飯店的迎賓果盤中都有香蕉，香蕉也是中東民眾常食用的水果，而中東很大一部分的香蕉來自印度，例如馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）出口的香蕉中，就有近80%是送到中東。

印度時報（Times of India）指出，馬哈拉什特拉邦每年將約3.5萬個貨櫃、約70萬噸的香蕉，送到巴林、伊朗、伊拉克、以色列、科威特、黎巴嫩、阿曼、卡達、沙烏地阿拉伯、敘利亞、土耳其、葉門等中東國家。

但目前光是馬哈拉什特拉邦就有近150個冷藏貨櫃、約3000噸香蕉滯留在孟買的港口，古茶拉底邦（Gujarat）也有約35個貨櫃、大概700噸香蕉滯留在當地港口。

除此之外，也有近4000噸要出口到中東的香蕉卡在印度的加爾貢（Jalgaon）、索拉普（Solapur）、普恩（Pune）等地，等待出貨機會。

印度一位貨運承攬業人員受訪時表示，雖然陸續有船開始運貨，「但是成本直線上升」，因為往中東的船暫時難以通過荷莫茲海峽，只能先停到阿曼等國的港口，再轉運到杜拜或其他中東國家。

這名業者表示，以前印度到中東這段航線的運費，每個貨櫃大概800美元，現在光是運到最接近荷莫茲海峽的港口，運費就飆到6000美元左右，「印度香蕉光是送到荷莫茲海峽外港口，運費就漲了逾7倍，且這還不算再經陸運轉運到其他目的地的費用。」

印度斯坦時報（Hindustan Times）指出，由於中東衝突、航運中斷，相關費用跟著向上調整，部分航商對每個貨櫃加收近4000美元的戰爭風險附加費。將香蕉賣到中東的成本不斷提高，不少盤商正在苦惱，究竟要不要咬牙苦撐，繼續把香蕉賣過去。

戰火中斷出口 蕉價崩盤

在印度從事香蕉盤商工作的庫瑪（Sanjay Kumar）表示，外銷的香蕉都會事先做好（除蟲等）處理，用維持在攝氏13度的冷藏保存，相關倉儲、運輸等費用，都因流程時間拉長而大幅增加，讓成本一再堆高。

庫瑪提到，各個公司都覺得很兩難，若不持續把貨發到中東，恐怕將面臨高額違約金，「以後也別想做中東富豪的生意了」，但若堅持把香蕉送過去，成本也高得驚人，「簡單計算一下，就知道鐵定是賠錢。」

庫瑪表示，會外銷到中東的香蕉，都在客戶要求下經過挑選，每根都有約18公分到20公分，整支呈現漂亮的鮮黃、上面幾乎沒有黑點，香蕉能出口到中東，當然是比較好，因為那邊的收購價可以開到每公斤19盧比到24盧比左右，「價格比較好，但也只是薄利多銷罷了，如果成本這樣飆，真的賺不了錢。」

庫瑪指出，印度內銷的香蕉，每根大約12公分到15公分之間，外觀也沒那麼漂亮，但現在原本要外銷的香蕉無法出口，若改為內銷，價格會掉到每公斤10盧比以下，將近半價，「如果把外銷的香蕉轉為內銷，從成本上來看，肯定就是會虧損了。」

印度人報（The Hindu）指出，大約兩週前香蕉價格在每噸2萬2000盧比（約233美元）到2萬5000盧比（約265美元）之間，但因中東衝突爆發，導致出口中斷，在供過於求的情況下，每噸跌到只剩5000盧比（約53美元），這讓相關人員，尤其是蕉農陷入困境。

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