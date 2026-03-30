宮崎駿微型「全景盒」見龍貓等名場景 吉卜力公園7月亮相

日本愛知縣的「吉卜力公園」7月將展出宮崎駿導演的新作品「全景盒」；圖為神隱少女全景盒中景象。(取材自X平台)

吉卜力工作室近日宣布將在日本 愛知縣的「吉卜力公園」（GHIBLI PARK）展出新作品「全景盒」，這是宮崎駿導演繼電影「蒼鷺與少年」之後，耗時近4年所製作的作品。全景盒（パノラマボックス）為裝載全景視角作品的盒子，觀賞者可透過透明的全景盒，窺探內部的微型模型，其原型類似19世紀的機械觀景裝置。

宮崎駿這次製作了31個全景盒，盒中將展出吉卜力的各個作品，包括經典電影「魔女宅急便」、「蒼鷺與少年」、「龍貓」及「神隱少女」等。

在「龍貓」的全景盒中，觀賞者可以窺探小梅和龍貓在洞穴裡睡覺的模樣；在「風之谷」的全景盒中，則可以看見主角娜烏西卡騎乘飛行裝置，在巨大王蟲的上方飛行。

吉卜力公園負責人、同時也是宮崎駿之子宮崎吾郎表示，與19世紀的觀景裝置不同的是，宮崎駿的作品大量運用「垂直構圖」，因此在觀賞者望向盒內時，雙眼會隨著構圖上下觀看，而非橫向掃視，藉此模擬動畫中攝影機上下運鏡的手法。宮崎吾郎表示，這極具了「宮崎駿風格」的特色。

從遠處觀看全景盒時，觀賞者眼中盒內的藝術作品看起來會是平面的；但一旦靠近，將會發現一個極具深度感的立體3D景觀。加上作品的背景和角色的立體模型分開繪製，並以多層次、交錯感的排列方式展出，能使觀賞者有種「走入畫中」的感覺。

全景盒將在今年7月於日本愛知縣的「吉卜力公園」正式展出，展出空間設於吉卜力大倉庫內。公園入場全採預約制，屆時民眾可至吉卜力公園官網查詢詳細參觀資訊。