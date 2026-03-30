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樂高+大都會博物館 推出莫內名畫積木 可自組掛家中

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樂高藝術系列「睡蓮池上的拱橋」。(取材自LEGO官網)
樂高藝術系列「睡蓮池上的拱橋」。(取材自LEGO官網)

樂高攜手紐約大都會藝術博物館（Metropolitan Museum of Art，暱稱The Met），把法國畫家莫內（Claude Monet）的作品「睡蓮池上的拱橋」（Bridge over a Pond of Water Lilies）融入積木世界，用超過3000個零件將莫內筆下的寧靜風景變成具質感的牆面裝飾，巧妙結合創意、藝術史和家居裝飾，不僅提供愉快的組裝體驗，也向藝術史上具代表性的畫作致敬。

GEEKSPIN報導，樂高藝術系列為成人創意愛好者推出最新商品，將莫內作品以積木呈現；這款套裝組合已經上市，售價250元，共有3179個零件，組裝完成後成為長20英寸、寬16英寸的牆面裝飾品，可用內建的懸掛構件掛在牆上，成為獨特的居家或辦公室裝飾。

「睡蓮池上的拱橋」是莫內繪於1899年的經典名作，靈感來自他位於法國吉維尼（Giverny）家中的水庭園。樂高套裝以積木重新詮釋這幅印象派名畫，其設計完美重現畫中元素，包括平緩的小橋、環繞的樹木和漂浮的睡蓮。

和傳統的積木表現手法不同，這組套裝精心挑選積木零件，模仿莫內作品中豐富的層次和鮮豔生動的色彩，仔細觀察還會發現一些隱藏其中的驚喜零件，例如形狀像蝴蝶、櫻桃、香蕉、劍和盾牌的積木，經過創意的再利用組成畫中元素。

樂高表示，這組套裝主要設計給喜愛沉浸式創意項目的成人樂高愛好者。為了協助玩家組裝過程更順利，可以搭配官方拼砌說明應用程式（LEGO Builder app），玩家可以在應用程式中查看數位拼砌說明、拉近觀看設計圖、旋轉立體模型，組裝過程中還能追蹤進度。

套裝組合內還附有一組QR碼，掃描後可以收聽來自大都會藝術博物館策展人的播客節目，提供「睡蓮池上的拱橋」這幅畫作的解析和背後的靈感來源。

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