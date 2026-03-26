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日本餐廳差別待遇不只針對觀光客 人妻集體控：好菜都給男人

聯合新聞網
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不少日本女性控訴遭到部分餐廳以「男性為尊」，服務員仍會先送餐給男性，菜色豐盛程度也有差異。(取材自臉書)
不少日本女性控訴遭到部分餐廳以「男性為尊」，服務員仍會先送餐給男性，菜色豐盛程度也有差異。(取材自臉書)

近年來，日本人對外國觀光客差別待遇、甚至惡言動粗的情況時有所聞，然而這類「區別對待」其實不只發生在外國客身上；有不少日本女性控訴，部分餐廳總以「男性為尊」，即使告知女性才是餐會主角，服務人員仍是會先送餐給男性，連菜色豐盛程度都有差異。

日本社會過去常給人「大男人主義」的印象，雖然現在淡化很多，仍難免有「男性優先」的情況出現。日前一位日本人妻在社群平台X抱怨，明明用餐時她坐在主位上，服務生上菜時卻總是先端給坐在次位的丈夫，其次是再次位的男性，最後才端給她，於是她一氣之下，就把下一道準備端給丈夫的菜搶過來了。

一位櫻花妹見狀也表示遇到類似狀況，先前訂了一間CP值不錯的旅館打算為媽媽慶生，入住時，媽媽還默默給了小費，老闆娘當下也眉開眼笑地收了，然而吃飯時，卻只有爸爸和姊夫面前擺上厚切牛排，她和媽媽卻拿到等級明顯差很多的肉。此外，即使爸爸明確告知服務生「是媽媽生日」並當面把菜餚遞給媽媽，後續他們仍堅持把較高檔的菜色放在爸爸和姊夫面前。

不平等的對待令許多女性忿忿不平，留言表示「我懂！之前也遇到服務生把菜端給我叫我擺盤」、「哪間旅館啊？絕對拒住」、「雖然不懂為什麼要給小費，但只有男性有資格享用好菜也太過分」、「通常男性湯池也更大、視野更好」、「一般飲食店也一樣，男性馬上就有水喝，我卻要主動索取才有」。

除了服務的差異外，不少女性也表示，料理等級也存在著明顯歧視，「和父母去溫泉旅館，爸爸拿到正常且品質良好的肉，媽媽卻拿到邊角料且分量明顯不足，一開始店家還辯解說都有秤重，後來廚師才出面道歉」、「有間中華料理店，明明付一樣的錢，卻會隨意減少女性餐點的份量」、「在札幌燒肉店有同樣遭遇，我拿到明顯是邊角料的碎肉」。

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