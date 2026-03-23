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冷戰下誕生 全球最醜建築布拉格電視塔轉型成觀光地標

中央社／布拉格專電
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茲科夫電視塔是布拉格最高的建築，也是城市中最引人注目的地標。人們對它的外觀評價兩極，有人欣賞其前衛造型，有人持反對態度。2012年，美國新聞網站CNN將它列為「世界十大最醜建築」之一。(中央社)
茲科夫電視塔是布拉格最高的建築，也是城市中最引人注目的地標。人們對它的外觀評價兩極，有人欣賞其前衛造型，有人持反對態度。2012年，美國新聞網站CNN將它列為「世界十大最醜建築」之一。(中央社)

在布拉格紅瓦屋頂與尖塔交織的市景，一座風格前衛的高塔突兀而立。茲科夫電視塔是布拉格最高的建築，也是城市中最引人注目的地標。這座建築的歷史與外型充滿爭議，記者走入塔內，了解建築的設計理念與功能。

茲科夫電視塔（Žižkov Television Tower）被視為捷克最具特色的共產建築遺產之一。人們對它的外觀評價兩極，有人欣賞其前衛造型，有人持反對態度。

2012年，美國有線電視新聞網（CNN）網站將它列為「世界十大最醜建築」；2017年，英國「每日電訊報」（The Daily Telegraph）將它評選為全球20座最奇異、最醜陋的建築之一。

茲科夫電視塔在捷克斯洛伐克共產時期興建，於1985年動工，並在1992年完工，對外開放。當年興建背景是布拉格需要一座功率更強、可同時傳輸廣播與電視訊號的發射塔。由於建造時值冷戰時期，也流傳高塔與封鎖西方電視與廣播訊號有關。

經當時專業計算，若要讓訊號完整覆蓋地勢起伏的布拉格市區，天線須架設於距地面至少200公尺的高度。捷克建築師奧利茨基（Václav Aulický）提出約20種設計方案，包括細長的雙曲面天線或「帶蘋果的針」造型；最終勝出的，是如今所見結構精巧、穩固的三柱式建築，外型宛如一枚升空的火箭。

這座電視塔當年選址在布拉格第3區的茲科夫（Žižkov），這裡有布拉格最大的猶太公墓，不僅引發對公墓保存的疑慮，其高科技外觀設計也與周邊歷史街區形成強烈對比，讓這座建築充滿爭議性。

隨著時代演進，位在捷克首都布拉格的茲科夫電視塔（Žižkov Televisio...
隨著時代演進，位在捷克首都布拉格的茲科夫電視塔（Žižkov Television Tower）走出原本單一的通訊功能，轉型為結合觀光、餐飲與藝術的多功能空間，塔內設有現代風格的餐廳與酒吧。(中央社)

茲科夫電視塔（Žižkov Television Tower）被視為捷克最具特色...
茲科夫電視塔（Žižkov Television Tower）被視為捷克最具特色的共產建築遺產之一。塔內的觀景台設於93公尺高空，讓觀光客休憩與欣賞城市風景。(中央社)

茲科夫電視塔行銷專員佩查切克（Denis Pecháček）表示，儘管這座電視塔充滿爭議，不可否認的是，在當時的歷史背景下，電視塔是重大的科技進步，改善無線電與電視的廣播傳輸品質。

隨著時代演進，茲科夫電視塔逐漸從原本單一的通訊功能，轉型為結合觀光、餐飲與藝術的多功能空間。

佩查切克表示，塔內仍保留部分共產時期的功能設計，但用途已不再明顯，如今多數民眾關注的，主要是建築特色與觀光價值。目前塔內有現代風格的餐廳與酒吧，以及一間「空中公寓」（Sky Suite），提供旅客獨特的高空住宿體驗。

佩查切克說，茲科夫電視塔的觀景台設於93公尺高空，餐廳與酒吧位在66公尺，空中公寓則在70公尺。從高處360度俯瞰布拉格市景，成為許多旅客難以忘懷的體驗。

在藝術層面，佩查切克認為，茲科夫電視塔外觀視覺衝擊強烈，內部則呈現現代、奢華且舒適的空間氛圍。塔外設有知名藝術裝置，塔身可見多座攀爬而上的巨大嬰兒雕塑，出自以挑釁風格聞名的捷克藝術家切爾尼（David Černý）之手。

這10座名為「嬰兒」（Babies）的雕塑最初僅為臨時藝術裝置，因深受大眾喜愛，於2000年被永久安裝在高塔外牆。每個「嬰兒」體型龐大，長度約3.5公尺、高度約2.6公尺，在遠處也清晰可見。

佩查切克說，這些裝置藝術是藝術家表達自我、與觀眾對話的方式，吸引眾多遊客駐足欣賞。

至於塔身顏色，夜間會隨不同節日而變化。佩查切克說，一般晚上打上紅、藍燈光；若逢國際性節日或特殊紀念日，可能呈現綠色、黃色、紫色等多彩燈光，為布拉格夜空增添不同風貌。

佩查切克表示，雖然茲科夫電視塔的建設背景與地點具爭議性，但今日已被視為重要地標。這座兼具歷史、藝術與現代機能的建築，會持續散發獨特魅力。

位在捷克首都布拉格的茲科夫電視塔（Žižkov Television Tower...
位在捷克首都布拉格的茲科夫電視塔（Žižkov Television Tower），夜間會被打上紅、藍燈光，燈光會隨節日而變化。(中央社)

從茲科夫電視塔（Žižkov Television Tower）的觀景台能看見整...
從茲科夫電視塔（Žižkov Television Tower）的觀景台能看見整個布拉格市景，以及鄰近塔台的大型猶太公墓。(中央社)

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