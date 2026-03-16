英國航空男機師筆電中被發現有大量偷拍影片；示意圖。（圖／AI生成）

英國航空公司一名31歲機師遭控偷拍至少16名女性的私密畫面，受害者包含其他航空公司的空服員，並在未經同意下將影片上傳至色情網站。目前該機師已被停飛，英國警方也逮捕這名男子，案件仍在調查中。

偷拍對象遍及多家航空公司

據太陽報、紐約郵報等報導，這名機師涉嫌在全球各地的飯店房間內，偷偷錄下與空服員及其他女性的性行為畫面。一名受害女性指控，她在2023年至2025年間遭到這名機師侵害，直到另一名有相同遭遇的女性告知後才驚覺被偷拍。

消息人士透露，這名機師會將筆電放在床前播放音樂，但螢幕關閉，實際上卻在錄影。一名女性在機師的筆電中發現多段偷拍影片，畫面中出現不同女性、不同房間，甚至有身穿維珍航空制服的空服員，顯示他鎖定多家航空公司的女性下手。

受害女性年齡介於24至36歲之間，她們向倫敦警方報案後，警察於5日以涉嫌偷窺罪將該名機師逮捕，目前他已獲交保，調查仍在進行中。消息指出，這名機師同時被控使用毒品古柯鹼，英國航空已將其停飛，等待調查結果出爐。

英航噁男機師偷拍「16空姐性愛畫面」 還上傳色情網站

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