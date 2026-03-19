寶可夢新遊戲暴紅 4天賣出200萬份 網讚好玩「如心理治療」

生活模擬遊戲「寶可夢Pokopia」發行四天便創下全球銷量200萬份的紀錄。（取材自寶可夢Pokopia網頁pocoapokemon.jp）

生活模擬遊戲「寶可夢Pokopia」（Pokemon Pokopia），發行四天便創下全球銷量200萬份的紀錄，其中有約半數銷量來自日本國外，不少人盛讚這款新作是全球衝突動盪下一帖受歡迎的解藥。

日本任天堂（Nintendo）最新主機Switch 2雖銷量長紅，但部分人士認為平台的遊戲陣容稍嫌平淡，因此，發行後獲得一致好評、並在全球各地銷售一空的「寶可夢Pokopia」所取得的早期成功，讓投資者鬆了一口氣。

投資銀行傑富瑞分析師戈雅表示，「寶可夢Pokopia」作為Switch 2的獨家遊戲推出，立即成為席捲全球的潛力黑馬，「這款遊戲成功拉近核心玩家與一般玩家之間的距離」。

這款新的寶可夢遊戲在遊戲評論網站Metacritic上的綜合評分為89分，戈雅形容這對於擁有30年歷史的電玩系列來說，是極高的分數。

玩家將這款遊戲與任天堂另一款在疫情期間爆紅的作品「動物森友會」（Animal Crossing）相比，玩家在遊戲中操控類人角色來重振村莊生機。

美國網紅鄧肯在X平台上寫道：「如果你想從這個世界中尋求心靈的喘息，一定要玩Pokopia，它就像心理治療一樣。」

另一個擁有近9000萬粉絲的帳號「寶可夢每日郵報」在X上發文稱：「疫情時我們有動物森友會。第三次世界大戰時我們有Pokopia。感謝你，任天堂，為我們帶來轉移注意力的事物。」

自1996年寶可夢首款遊戲發行以來，這個現象級作品已發展出動畫系列、電影、集換式卡牌遊戲及擴增實境手機應用程式「寶可夢GO」（Pokemon Go）。

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