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巴黎40女藝術家塗鴉點亮安置中心 攜手居住者噴寫「在一起」文字

中央社
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巴黎克里斯蒂諾賈西亞緊急安置中心原有一整排約40公尺長、2.5公尺高的圍牆。為改善嚴肅氛圍，40多位女性塗鴉藝術家運用色彩與想像力，為中心增添新氣息。(中央社)
巴黎克里斯蒂諾賈西亞緊急安置中心原有一整排約40公尺長、2.5公尺高的圍牆。為改善嚴肅氛圍，40多位女性塗鴉藝術家運用色彩與想像力，為中心增添新氣息。(中央社)

讓色彩重啟人生。巴黎40位女性塗鴉藝術家日前與一所緊急安置中心合作，將一整排圍牆塗上繽紛色彩，並與居住者漆上「在一起」文字。安置中心期待這個活動賦予居住者力量，激發他們表達自我。

位於巴黎東側20區的「克里斯蒂諾賈西亞緊急安置中心」（CHU Cristino Garcia）於2025年10月成立，目前提供63個住宿名額，居住者以年輕女性為主，亦有少數年輕男性，由社會福利組織Emmaüs Solidarité管理。

因為緊鄰校園，安置中心以一整排約40公尺長、2.5公尺高的木柵欄作為圍牆。為改善嚴肅氛圍，3月8日國際婦女節期間，40多位女性塗鴉藝術家帶著噴漆罐、顏料、畫筆在圍牆上運用色彩與想像力，為中心增添新氣息。

活動籌畫者兼藝術家露易絲（Louyz）表示，她們是來自一個女性街頭塗鴉藝術團體「Les Bombaspheres」（直譯為噴漆罐女力宇宙），在場藝術家皆自願參與，無須篩選，想來就歡迎。

露易絲解釋，當她們與中心規畫活動時，發現年輕居住者們也渴望創作，於是為居住者與鄰近居民舉辦工作坊，合力噴上「在一起」（ensemble）文字。她說：「這個詞很適合婦女節，因為我們齊聚一堂。」

露易絲以錯視藝術技巧，在中心門口牆面畫上一頭老虎。她說自己喜歡將不存在的事物帶入現實，「這道圍牆在繪畫前後截然不同，我很開心。原本沉悶的灰色已被繽紛色彩取代，僅僅幾罐顏料就能做到，真的很神奇。」

藝術家奈雅（Néa）畫了一位坐在樹枝上女性背影，正望著悠然山林。她解釋，希望以此形象代表這裡的女性居住者，而畫中所坐的樹枝，來自木柵欄本身的橫條。

藝術家奧凱洛（Akelo）畫了一位年長的男性水手與一隻小狼狗，她向記者說明，這幅作品叫「海狼之歌」，描繪孤獨與愛。她說：「雖然婦女節以女性為主，但世上若沒有男人，我們女人將會感到乏味。對水手而言，總是有在家辛苦守候的妻子。」

藝術家水彩流色（waterflocolors）以噴漆罐和自製模板噴出許多四瓣葉片，類似台灣幸運草。她說明，在法國這是洛神花葉，但對她而言也同樣有好運的象徵。她習慣以花朵繪畫表達女性的蛻變。

中心代表、Emmaüs Solidarité副執行長賴斯康（Sophie Lascombe）表示，緊急安置中心是城市生活的一部分，是公民的場所，這裡住著一群正準備在法國行使權利的年輕女性與男性。

賴斯康表示，期待這道彩色圍牆為年輕居住者們帶來希望、賦予力量，激發他們表達自我。也歡迎所有人進來這裡，了解緊急安置中心的使命，聽聽居住者的聲音，認識他們。

巴黎女性街頭塗鴉團體Les Bombaspheres與克里斯蒂諾賈西亞緊急安置中...
巴黎女性街頭塗鴉團體Les Bombaspheres與克里斯蒂諾賈西亞緊急安置中心合作，將整排圍牆塗上繽紛色彩，期待賦予居住者力量。(中央社)

巴黎女性街頭塗鴉團體Les Bombaspheres於克里斯蒂諾賈西亞緊急安置中...
巴黎女性街頭塗鴉團體Les Bombaspheres於克里斯蒂諾賈西亞緊急安置中心，舉辦工作坊，完成「在一起」塗鴉文字作品。(中央社)

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