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義古城石牆封存中世紀氛圍 保有聖方濟各13世紀「斗篷」

中央社／阿拉特里專電
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義大利中部古城阿拉特里擁有歐洲保存最良好的巨石衛城建築，如何將巨石無縫堆砌為城牆，其工法迄今仍吸引許多考古與建築學家研究。(中央社)
義大利中部古城阿拉特里擁有歐洲保存最良好的巨石衛城建築，如何將巨石無縫堆砌為城牆，其工法迄今仍吸引許多考古與建築學家研究。(中央社)

義大利中部，有個被30噸巨石衛城環繞的古城阿拉特里，完美封存了中世紀（約從公元5世紀末延續到15世紀末）氛圍。此處衛城被視為歐洲保存最佳的防禦城牆之一，這些巨石當初如何無縫砌成高牆，迄今仍是未解之謎。

義大利中部阿納尼（Anagni）、阿拉特里（Alatri）、費羅里（Veroli）、佛倫蒂諾（Ferentino）4座古城，源於西元前數世紀就存在的古民族「埃爾尼克人」（Ernici），擁有比羅馬帝國更悠久的歷史，特色是善用巨石建築。4座古城近期首度合作，以埃爾尼克巨石（Hernica Saxa）名義申請2028義國文化首都。

阿拉特里市長強佛洛卡（Maurizio Cianfrocca）表示，「城市最大亮點是極其雄偉的巨石城牆，據說我們擁有歐洲保存最完好的衛城，這是獨一無二的特色。」

阿拉特里衛城（Acropoli di Alatri）是由古民族「埃爾尼克人」興建，推測年代在西元前4、5世紀左右，他們使用獨特技術，將巨大、不規則的石灰岩塊層層堆疊，這些石塊無縫接軌，無需另以水泥固定。所用巨石的尺寸與高度，皆令人嘆為觀止。

衛城兼具宗教意義和防禦要塞雙重功能，有2個入口。其中小門是象徵生育與守護的「陽具門」，每年6月21日夏至，陽光都會恰好穿過內部細長通道灑落。另一大門雄偉壯觀，通過後有綠地公園，可俯瞰整個城市美景。

阿拉特里最受矚目的古藝術品，是一幅將基督畫在迷宮中心的中世紀濕壁畫，主題十分特殊...
阿拉特里最受矚目的古藝術品，是一幅將基督畫在迷宮中心的中世紀濕壁畫，主題十分特殊。(中央社)

阿拉特里保留有天主教知名聖人聖方濟各留下的「斗篷」，成為朝聖景點。(中央社)
阿拉特里保留有天主教知名聖人聖方濟各留下的「斗篷」，成為朝聖景點。(中央社)

阿拉特里以藝文之都聞名，每年8月中旬舉辦國際民俗藝術節（Festival Internazionale del Folklore "Flavio Fiorletta"）。

阿拉特里最受矚目的古藝術品，是一幅名為「迷宮基督」（il CRISTO nel Labirinto）的濕壁畫。這幅畫曾於1996年在聖方濟各修道院迴廊被偶然發現，畫作將象徵全能的上帝放在古老迷宮符號中央，獨創性成為研究焦點。

在宗教聖物收藏部分，阿拉特里保有聖方濟各13世紀留下「斗篷」。聖方濟各是以謙卑、關愛窮人聞名的天主教聖人，也是已故教宗方濟各（Pope Francis）名號的致敬對象。

美食方面，阿拉特里民風純樸，仍保有最傳統「手工捏麵」技藝。老餐廳Tre Grana蓋在可溯源3000年歷史的古遺址，酒窖與部分牆壁則是中世紀遺跡。阿嬤廚師Rita表示，數十年來，她堅持手工捏麵的秘訣很簡單，就是「水、麵粉加上很多熱情。」她歡迎更多觀光客來品嚐這種「單純的美味」。

在阿拉特里古老餐廳TRE GRANA，傳承數十年手工製麵技藝的老阿嬤Rita表示...
在阿拉特里古老餐廳TRE GRANA，傳承數十年手工製麵技藝的老阿嬤Rita表示，她製麵最大的秘訣是熱情。(中央社)
阿拉特里市長強佛洛卡接受中央社訪問介紹當地參訪亮點。他提到該城每年夏季都會舉辦國...
阿拉特里市長強佛洛卡接受中央社訪問介紹當地參訪亮點。他提到該城每年夏季都會舉辦國際民俗藝術慶典，過去也曾有台灣團體參加。(中央社)

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