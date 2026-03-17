我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽對決委內瑞拉 冠軍戰「擲硬幣」決定美國後攻

經典賽／ 委內瑞拉擊敗義大利晉級決賽 明晚與美國爭冠

義聖城耳光廳 傳教宗遭掌摑地吸朝聖 地下聖殿藏絕美壁畫

中央社／阿納尼專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
相傳教宗波尼法爵八世1303年曾在阿納尼的教宗宮內，遭到法國國王特使掌摑羞辱，是歐洲史上世俗政權與教權之爭開端；圖為阿納尼的波尼法爵八世教宗宮內西洋棋裝飾，象徵政教之爭。(中央社)
相傳教宗波尼法爵八世1303年曾在阿納尼的教宗宮內，遭到法國國王特使掌摑羞辱，是歐洲史上世俗政權與教權之爭開端；圖為阿納尼的波尼法爵八世教宗宮內西洋棋裝飾，象徵政教之爭。(中央社)

位在義大利中部的阿納尼是知名聖城，在中世紀孕育4位教宗。其中教宗波尼法爵八世相傳曾遭當時法國國王特使打耳光羞辱，成為歐洲史上世俗政權挑戰神權的開端。

義大利中部阿納尼（Anagni）、阿拉特里（Alatri）、費羅里（Veroli）、佛倫蒂諾（Ferentino）四古城，源於西元前數世紀就存在的古民族「埃爾尼克人」（Ernici），擁有比羅馬帝國更悠久歷史，特色是善用巨石建築。

聖城出4位教宗 2028申請文化首都

四城近期首度合作，以埃爾尼克巨石（Hernica Saxa）名義申請2028義國文化首都。

阿納尼宗教氣氛濃厚，曾出過四位教宗，包括依諾增爵三世（Innocenzo III）、額我略九世（Gregorio IX）、亞歷山大四世（Alessandro IV）、波尼法爵八世（Bonifacio VIII），又被稱為「教宗之城」。

其中波尼法爵八世不僅是在西元1300年首創天主教「禧年」的教宗，相傳他在1303年曾被法國國王腓力四世的特使羞辱打耳光，此傳說是歐洲君主政權挑戰神權的重要事件，也是奠定現代歐洲國家政教分離的開端。

走進阿納尼市中心的波尼法爵八世教宗宮，可見招牌標示大名鼎鼎的「耳光廳」（Sala dello Schiaffo）。

市長納塔利亞（Daniele Natalia）表示，過去教宗權威至高無上，無人敢挑戰，人稱「美男子」的腓力四世派使者對抗教宗波尼法爵八世，「這記傳說中的耳光究竟是實質或心理上的，已無從考究，但無論如何，這是史上世俗權力首度對抗宗教神權，開啟此後一系列類似事件。」

根據該教宗宮官網資料，1303年9月7日，教宗波尼法爵八世遭遇俗稱「阿納尼之掌」的襲擊事件，並於事發1個月後去世。

導覽專家艾申齊（Francesca Ascenzi）說，「這著名的一巴掌真實發生過嗎？後人永遠無法證實，但據史料記載，當時教宗確曾因害怕遭毒害，3天不敢進食。」波尼法爵八世在事發不久過世，也被認為可能是因遭遇身心雙重打擊。

阿納尼的聖馬諾地下聖殿（La Cripta di San Magno）有精美濕壁...
阿納尼的聖馬諾地下聖殿（La Cripta di San Magno）有精美濕壁畫，被讚譽為中世紀的西斯汀禮拜堂。(中央社)

義大利中部古城阿納尼（Anagni）與鄰近3城共同角逐2028義大利文化首都，阿...
義大利中部古城阿納尼（Anagni）與鄰近3城共同角逐2028義大利文化首都，阿納尼在中世紀曾孕育4位教宗，宗教氣氛濃厚；圖為模擬重現中世紀教宗漫步情景。(中央社)

地下聖殿被譽「中古西斯汀禮拜堂」

除了教宗宮，阿納尼主教堂設有收藏豐富的博物館，包括眾多史料、古老投票箱。附近的「聖馬諾地下聖殿」（La Cripta di San Magno）是另一隱藏珍寶。

市長納塔利亞表示，「這個地下聖殿被譬喻為中古時期的西斯汀禮拜堂，每個人看到都會瞠目結舌。」西斯汀禮拜堂是文藝復興大師米開朗基羅留下的曠世鉅著，位在梵蒂岡博物館。

「聖馬諾地下聖殿」的拱頂與牆壁都繪製絕美壁畫，講述聖經裡從人類「創世紀」到末日救贖的故事。因中世紀仍有許多文盲，這些壁畫不只極具藝術價值，在當時也是向教徒傳揚信仰的橋梁。

古藝術之美在阿納尼完整保存，當代藝術家進一步傳承發揚。藝術家莫雷利（Simona Morelli）當場向記者示範製作「石頭拼貼畫」，如何敲打、切割石塊，組成馬賽克般的美麗圖形。

出土4人種 研究人類演化重要遺址

阿納尼在考古界具一席之地，在此發現4顆原始人種「海德堡人」（Homo heidelbergensis）的牙齒，使其成為研究歐洲人類演化的重要遺址。近期創設的「埃爾尼克考古博物館」（Ernico Archaeological Museum），收藏大量動物化石、早期人類器具與遺骸。

「考古證據顯示，阿納尼無論在史前、羅馬帝國、中古時期，都是非常重要城市。」市長納塔利亞盼透過設置博物館，用最深入淺出方式，讓年輕世代認識古城歷史。

阿納尼市政廳有個俯瞰廣場的走廊，古代設有專門官員，在此宣布行政命令。他也打趣比喻，「這就像中古世紀的臉書（facebook），當時沒有社群媒體，政府是用這種方式將資訊訴諸公眾。」

鑒於每年都有大批國際觀光客湧入羅馬，卻未必認識近在咫尺的古城。納塔利亞強調，這是該區首度以聯盟形式合作，過去大家都覺得自己比其他城市優越，現在4個共享埃爾尼克文化的古城體認團結力量，「我們的使命是讓全世界了解，此處美景與義大利大城相比毫不遜色。」

阿納尼市長納塔利亞（Daniele Natalia）受訪表示，希望吸引更多國際觀...
阿納尼市長納塔利亞（Daniele Natalia）受訪表示，希望吸引更多國際觀光客前來。(中央社)

阿納尼有許多傳統特色美食，圖為一家歷史悠久餐廳Il Gallo製作的特殊「焗烤麵...
阿納尼有許多傳統特色美食，圖為一家歷史悠久餐廳Il Gallo製作的特殊「焗烤麵」（timballo）。(中央社)

世報陪您半世紀

義大利 教宗

上一則

義古城石牆封存中世紀氛圍 保有聖方濟各13世紀「斗篷」

下一則

伊朗新領袖傳赴俄手術療養 BBC：近期照片是舊照加工

延伸閱讀

列世界文化遺產伊朗宮殿 遭美以戰火破壞

列世界文化遺產伊朗宮殿 遭美以戰火破壞
美以戰火破壞 伊朗這些17世紀最珍貴世遺宮殿被毀了

美以戰火破壞 伊朗這些17世紀最珍貴世遺宮殿被毀了
加州1主教涉挪用善款27萬元 離境前被捕

加州1主教涉挪用善款27萬元 離境前被捕

加州1主教涉挪用善款離境前被捕 教宗接受其辭呈

加州1主教涉挪用善款離境前被捕 教宗接受其辭呈

熱門新聞

美以伊衝突爆發後，國際油價快速飆升。圖3月14日，阿拉伯聯合大公國重要的船舶燃料補給中心富查伊哈邦（Fujairah），一架無人機被防空系統攔截後發生火災。 （路透）

星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備

2026-03-15 05:46
美國總統川普14日點名呼籲中國、法國、日本、南韓、英國等國派遣軍艦，協助維護荷莫茲海峽航行安全。（美聯社）

日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光

2026-03-15 18:14
專家分析認為，美伊戰事已造就兩個贏家，美國不在其中。圖為德黑蘭3月2日遭空襲後濃煙升起。(美聯社)

華郵專欄：伊朗戰爭兩個贏家曝光 美國不在其中

2026-03-10 00:02
伊朗首都德黑蘭一處石油儲存設施7日晚遭到攻擊，現場火光沖天，濃煙滾滾。 （美聯社）

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

2026-03-09 14:30
航行於波斯灣、接近荷莫茲海峽的油輪。(路透)

伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外

2026-03-14 15:07
全美多個主要機場出現嚴重安檢壅塞。（美聯社）

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

2026-03-11 12:30

超人氣

更多 >
法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治

法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治
華女REAL ID突遭取消 原因讓人傻眼又無奈

華女REAL ID突遭取消 原因讓人傻眼又無奈
中國人在美買房搶教育資源？眾院共和黨擬大幅加稅設限

中國人在美買房搶教育資源？眾院共和黨擬大幅加稅設限
亞裔科技女孩「逃離加州」 德州躺平兩年後拚命想回來

亞裔科技女孩「逃離加州」 德州躺平兩年後拚命想回來
僅百萬買下南加海景豪宅 她以為撿到大便宜 結果…

僅百萬買下南加海景豪宅 她以為撿到大便宜 結果…