殖民時代掠奪？英國博物館藏26萬遺骸挨轟「帝國屍骨庫」

英國《衛報》研究發現，英國博物館收藏了超過26萬件遺骸，而且往往是以褻瀆神靈的方式保存。（取材自Ｘ平台）

英國博物館收藏約26萬3000件來自世界各地的人類遺骸，包括完好的屍體（如埃及木乃伊）、頭骨、骨骼、皮膚、牙齒、指甲、頭皮和頭髮等部位，其中近3萬件來自歐洲以外地區。衛報調查揭露，多數機構未披露來源與死亡資訊，議員評批該結果揭露英國博物館和大學實為「帝國屍骨庫」，遺骸的存放和展示方式毫無尊重可言，是英國的莫大恥辱。

環球網引述英國衛報報導，調查發現，26萬3000件人類遺骸中，其中28914件可確認為來自歐洲以外的人類遺骸，11856件來自非洲，9550件來自亞洲，3252件來自大洋洲，2276件來自北美，1980件來自南美。倫敦自然史博物館收藏的非歐洲人遺骸數量最多，至少有1萬1215件藏品；擁有第二多的是劍橋大學的達克沃斯實驗室，至少有8740件。

保存方式「令人難置信」

在241個間藏有遺骸的英國博物館、大學及市政機構中，只有100間披露了藏品中死亡或死亡的人數，總計約 79,334人。其餘機構表示無法確定具體人數。部分機構承認藏有人類遺骸，但無法確認具體數量也無從考證來源。

專家指出，調查結果與英國政府部門2005年的聲明相違背，該文件曾稱「英國博物館中人類遺骸起源於英國本土，是在明確的法律框架下無爭議條件下的文化遺產」。

英國上議院議員保羅博阿滕(Paul Boateng)表示，調查結果揭露英國博物館和大學實為「帝國屍骨庫」。這些從英國殖民地強行掠奪的原住民遺骸，在幾乎完全忽視對方感受的情況下，至今仍以令人難以置信、褻瀆神靈的方式被保存著。

藏品相關部門 未作回應

牛津大學當代考古學教授希克斯 建議，英國博物館應將人類遺骸單獨存放於受監控環境，並制定政策編制公開清單。他指出，許多藏品源自殖民時期，士兵與官員從墓地、戰場掠奪人骨作為「詭異戰利品」運回，或用於研究。

對此，英國相關部門與劍橋大學均未對此事作出回應。英國博物館協會表示，英國館藏的大量海外人類遺骸往往是在殖民時期獲得，對於更新人類遺骸倫理處理的指導方針和立法，協會表示歡迎，以幫助博物館更好地支持遺骸的原籍地區。