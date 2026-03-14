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瑞士狩獵法嚴 3萬持證獵人重生態平衡 消滅狼害陷兩難

中央社／蘇黎世專電
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在瑞士狼少有天敵，近年因狼群攻擊牧民的羊隻的新聞不斷，是否可射殺狼政治議題。(中央社)
在瑞士狼少有天敵，近年因狼群攻擊牧民的羊隻的新聞不斷，是否可射殺狼政治議題。(中央社)

狩獵不僅是一項瑞士傳統技藝，更是一套與自然共存的生態管理制度。瑞士一場狩獵展吸引瑞士與鄰國的獵人、裝備商與民眾齊聚一堂，展示這項古老職業在現代社會中的新價值，傳遞狩獵文化中的環保意識、永續理念與專業訓練的自然平衡。

瑞士目前約有3萬名持證獵人，其中包含1500名女獵人。根據上周舉行展覽現場的獵人雜誌分享，初級入門訓練課程長達兩年，內容涵蓋狩獵法規、森林與動物知識、槍枝管理等理論課程，以及與專業獵人實作課程等。狩獵季因各地不同，集中在每年9月、10月，其餘月份多以禁獵為主，並以維持動物保育與生態平衡，才允許特定種類捕獵。

女獵人布洛許（Sabrina Bloch）分享她對狩獵的熱情，她平時茹素為主，但只食用自己親手獵得的肉品，並堅持不購買超市肉類。她強調，獵到的動物會被完整利用，從皮毛到內臟皆不浪費。這份自然是工業化肉品無可取代的，人們也不必每天食肉。

她並表示，等待獵物的過程是一種與自然連結的冥想，感受自己也是自然的一部分。即使一整天在原野森林中沒有獵到任何動物，也是屬於自然。

對布洛許而言，狩獵不是暴力，而是一種人類回歸自然的敬畏。也提醒，槍枝是強大的工具，心情不佳時絕不進山，因為「與大自然相處需要理性」。

女獵人布洛許（Sabrina Bloch）認為，打獵是一個在大自然裡的冥想，喜歡...
女獵人布洛許（Sabrina Bloch）認為，打獵是一個在大自然裡的冥想，喜歡山林自然是成為獵人的先決條件。(中央社)

80歲的瑞士獵人德瑞爾（Erich Dreier）從小就打獵，18歲取得獵人執照...
80歲的瑞士獵人德瑞爾（Erich Dreier）從小就打獵，18歲取得獵人執照，打獵需要，秋冬在在山林間抗低溫活動，是強身的活動。(中央社)

瑞士狩獵法規嚴格，在山林中濫用槍枝的違規者甚至面臨牢獄之災。

瑞士近年關注的自然生態問題：狼群數量的增加，狼群是否可合法獵殺。有60年經歷的瑞士獵人德瑞爾（Erich Dreier）受訪表示，由於狼群長期在瑞士受到保護，數量激增。瑞士的國土不大，狼在瑞士天敵極少或自然威脅有限，近年來對牧羊農戶與新興的羊駝畜牧業造成威脅，牧民的動物傷亡時有所聞。

德瑞爾指出，如何在保護野生動物與維護農業生計之間取得平衡，已成為當前的政策挑戰。而獵人的責任之一，就是維持生態平衡。可惜現代的都市人在大自然的生活經驗少了，造成城鄉間對動物保護意見分歧的衝突。

為期兩天的展覽，除了是獵人交流經驗的平台，也是槍枝與裝備商展示最新產品的舞台。許多參觀者在現場試握新槍，與廠商及同好交換心得，呈現出傳統文化與現代科技交會的景象。

在瑞士的山林之間，今日獵人的角色不再者是狩獵者，也同時有生態平衡的任務。(中央社...
在瑞士的山林之間，今日獵人的角色不再者是狩獵者，也同時有生態平衡的任務。(中央社)

瑞士武器製造商展售最新的瑞士製造槍枝與進口產品。一年一度的狩獵展是專業交流的園地...
瑞士武器製造商展售最新的瑞士製造槍枝與進口產品。一年一度的狩獵展是專業交流的園地。(中央社)

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