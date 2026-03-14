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比利時瘋賽鴿 鴿友1.8萬人 年產值3億歐元 每年育種90萬隻

中央社／魯汶專電
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賽鴿新金（NEW KIM），在2020年的一場拍賣會上以160萬歐元（約186萬美元）的價格拍出，創下全新的世界紀錄。目前飼養於比利時魯汶一間專業鴿舍。(中央社)
賽鴿新金（NEW KIM），在2020年的一場拍賣會上以160萬歐元（約186萬美元）的價格拍出，創下全新的世界紀錄。目前飼養於比利時魯汶一間專業鴿舍。(中央社)

比利時是賽鴿大國，每年產業的經濟規模超過上億歐元，註冊鴿友約1萬8000人，專業鴿舍逾50處。世界各國的鴿友都會來此尋找優良賽鴿用以育種或比賽。2020年時，一隻名為「新金」的賽鴿，以160萬歐元(約185.8萬美元)的天價拍出，創下市場紀錄。

根據比利時皇家賽鴿協會（KBDB）統計，比利時每年約產出約80萬至90萬隻，主要來自育種中心、專業鴿舍與一般業餘賽鴿愛好者。位在比利時北方的佛拉蒙大區被視為生產力高度集中的地區。

由於沒有一個明確的統計數字，比利時賽鴿產業經濟規模莫衷一是，但一般認為最少落在3億歐元到5億歐元間，這個數字包含外銷與公開拍賣、專業飼料與生技藥品、周邊科技器材與物流服務，以及鴿友的日常消費。

比利時人瘋賽鴿，有歷史淵源。在比利時魯汶開設專業鴿舍的凱爾鴿業執行長阿利恩（Pascal Arien）表示，早在1820年前後，比利時人就開始飼養鴿子。隨著有越來越多人參與賽鴿，直到第二次世界大戰後，在1945年，比利時皇家賽鴿協會的會員人數超過20萬人。

他說，許多國家直到1900年代後才開始養鴿、賽鴿，所以在其他國家開始之前，比利時已經有了豐富的經驗。

由於有漫長的歷史與完整的產業規模，比利時出產的賽鴿在國際上相當有名，來自世界各地的鴿友都會前來，這也使得比利時的賽鴿交易與拍賣相當活絡，甚至有買家願意出天價，只為了買到心儀的鴿子。

凱爾鴿業執行長阿利恩表示，早在1820年前後，比利時人就開始飼養鴿子，許多國家直...
凱爾鴿業執行長阿利恩表示，早在1820年前後，比利時人就開始飼養鴿子，許多國家直到1900年代後才開始養鴿、賽鴿。在其他國家開始之前，比利時已經有了豐富的經驗。(中央社)

曾經於2018年贏得了「比利時全國大中距離幼鴿王冠軍」的「新金」（NEW KIM），在2020年的一場拍賣會上以160萬歐元的價格拍出，創下全新的世界紀錄，在全球賽鴿圈中成為一大話題，至今仍沒有賽鴿在拍賣市場上超越這個數字。

目前這隻全世界最貴的賽鴿，飼養於阿利恩的專業鴿舍之中。阿利恩說，賽鴿的價值取決於血統，如果父鴿和母鴿是非常優秀的賽鴿，那麼幼鴿的價值就會高得多，「擁有好的血統，就有很大的機會是一隻好鴿子」。

根據公開資訊，「新金」繼承了比利時著名的「乳酪小子」血統，擁有此血統的賽鴿，在全球的賽鴿比賽中創造許多冠軍紀錄。

相當熟悉賽鴿產業的比利時台商會會長林天章告訴中央社記者，飼養賽鴿是一門很深的學問，不僅僅是要懂得營養學、運動學，還要了解鴿子的習性，在面對不同氣候情形時調節訓練方式，這些都很重要。

僑務委員賴山林（右二）與比利時台商會會長林天章（右一）等人參訪位在魯汶的專業鴿舍...
僑務委員賴山林（右二）與比利時台商會會長林天章（右一）等人參訪位在魯汶的專業鴿舍，並與鴿舍主人及賽鴿合影。(中央社)

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