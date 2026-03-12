頂尖史特拉第瓦里小提琴 樹年輪研究揭身世之謎

史特拉第瓦里製造的絃樂器被譽為世界頂尖，瑞士、法國、斯洛維尼亞等歐洲國家過去都曾聲稱，史特拉第瓦里製琴使用的木材來自自家森林。（路透／Alamy）

義大利 製琴大師史特拉第瓦里(Antonio Stradivari)製作的絃樂器被譽為世界頂尖，瑞士 、法國、斯洛維尼亞等歐洲國家過去都曾稱，史特拉第瓦里製琴使用的木材來自自家森林。今年1月刊登於《樹年學》(Dendrochronologia)期刊的一項研究揭開了這些名琴的身世之謎。

紐約時報報導，該研究分析史特拉第瓦里小提琴的樹木年輪，指出其中部分樂器最可能的木材來源，是義大利北部高海拔地區的森林，該地正位於2026年冬季奧運部分賽事舉辦的山谷。

史特拉第瓦里在17與18世紀製作800多件樂器，其中多數為小提琴，並以卓越的音色著稱。製作小提琴，音板(soudnboard)所使用的木材至關重要。木材的密度與硬度等因素，都會影響小提琴最終的音色。史特拉第瓦里以偏好用雲杉聞名，但他究竟從哪裡取得這些木材，長久以來一直是個謎。這正是樹年學能派上用場的地方。

多數樹木每年都會形成一圈年輪，年輪寬度會受到環境條件影響。例如水分充足時，年輪通常會更寬。一連串的年輪就像條碼，記錄一棵樹逐年經歷的環境狀況。

小提琴音板上的年輪很容易測量。樹輪學家兼小提琴製作人托法姆(John Topham)數十年來進行這項工作。去年他去世前，將自己對284把史特拉第瓦里小提琴所做的精密測量資料，分享給義大利國家研究委員會(CNR)的樹年學家伯納貝(Mauro Bernabei)。

要找到可追溯到史特拉第瓦里時代的年輪紀錄並不容易。伯納貝與研究團隊將小提琴的年輪樣式，與全球超過6000個地點的樹輪資料進行比對，發現樣本中略多於一半的小提琴無法找到明確對應來源。伯納貝表示，對於這些樂器的木材來源，幾乎只能推測可能來自義大利、瑞士或奧地利。

不過，樣本中仍有相當比例的小提琴，平均年輪序列與義大利北部特倫提諾(Trentino)附近地區的樹輪紀錄高度吻合，特別是費耶梅山谷(Val di Fiemme)的高海拔森林。值得注意的是，這些小提琴多製作於史特拉第瓦里所謂的「黃金時期」(約1700年至1725年)，也就是史特拉第瓦里琴品質特別出色的年代。伯納貝推測，史特拉第瓦里或許是在發現費耶梅山谷的木材後就長期使用，才做出他最優秀的作品。

英國高端小提琴修復、銷售與鑑定公司Beare Violins董事比爾(Peter Beare)表示，這樣的結果相當合理。他也強調，這項發現並不應削弱史特拉第瓦里的天才。正是製琴師的技藝加上優質材料，才讓他能打造出最傑出的樂器，木材本身並不能保證成功。比爾說：「就算擁有最好的木材，也可能把琴完全做壞。」