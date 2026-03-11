我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港媒：美軍依賴中國稀土 北京在川普訪中前握談判籌碼

馬斯克蟬聯富比世首富 黃仁勳躍居第8超越巴菲特

50年前沙丁魚罐頭還能吃？ 日女好奇開箱後網友驚呆

聯合新聞網
聽新聞
test
0:00 /0:00
一位日本網友打開超過50年前製造的復古魚罐頭，品質讓眾人驚豔。（視頻截圖）
一位日本網友打開超過50年前製造的復古魚罐頭，品質讓眾人驚豔。（視頻截圖）

如果打開一個放了半世紀的罐頭，裡面會是什麼模樣？日本一名熱愛收集「昭和復古小物」的女網友，近期在社群平台分享了一段打開復古沙丁魚罐頭的影片。據日媒Hint-Pot報導，這名年約50多歲的女網友「May」收集復古物品已有25年。這個引發話題的「明治屋」沙丁魚罐頭，是她大約 4、5 年前在跳蚤市場買到的寶貝。由於罐身上沒有標註製造日期，她曾向原廠查證，廠商回覆雖「不知確切製造日期」，但寄來一份早期型錄，指出這絕對是「超過50年前製造」的產品。

原本May將罐頭裝在透明塑膠袋裡小心保存，但近期發現罐身出現縫隙、開始漏出一些汁液，所以才想說要打開它。她戴上手套，小心翼翼地打開罐頭。令人震撼的是雖然歷經半世紀，裡面的沙丁魚依然色澤漂亮、排列整齊，彷彿隨時可以端上桌，完全看不出已經放了50年。

日本「明治屋」（Meidi-Ya）的沙丁魚罐頭以「おいしい缶詰」（美味罐頭）系列最為知名，主打選用日本近海捕捉的新鮮食材，並以手工裝罐維持魚肉的完整與口感。 選用長度約10至12公分的鮮魚，以綿實油浸漬，口感柔嫩且香氣醇厚，採即食設計，適合直接作為配菜或下酒菜。此外，沙丁魚被營養師稱為「海裡的超級食物」，富含 Omega-3 (EPA/DHA)、維生素 B12、鈣與輔酶 Q10。

影片曝光後震撼大批網友，眾人紛紛驚呼：「裡面的沙丁魚應該沒想過自己會被保存的那麼好！」、「以前的罐頭真的能放一百年啊」。也有不少人發出感性的讚嘆：「想到這些沙丁魚50年前還在海裡游，就覺得好感動」、「不知道半世紀前負責裝罐的工人還健在嗎？當時的做工真的很仔細呢」。

對於引發廣大迴響，May表示十分驚喜。她透露其實影片是3年前拍的，最近心血來潮重新上傳，沒想到反應比當年更熱烈。至於那罐「高齡沙丁魚」，她笑說因為已經有很重的油耗味，她也沒勇氣嘗試味道。裡面的東西在拍完照後已經丟棄，但空罐有洗乾淨繼續收藏。

一位日本網友打開超過50年前製造的復古魚罐頭，品質讓眾人驚豔。（視頻截圖）
一位日本網友打開超過50年前製造的復古魚罐頭，品質讓眾人驚豔。（視頻截圖）

世報陪您半世紀

日本

上一則

美伊衝突升溫 千里之外的日本納豆1主因藏漲價危機

下一則

2026世足48國參賽創紀錄 FIFA：不會因中東衝突延期

延伸閱讀

好市多酸種麵包切開變「甜甜圈」 內行人笑：做幾十年沒看過

好市多酸種麵包切開變「甜甜圈」 內行人笑：做幾十年沒看過
「超級食物」石榴 護腦強心又顧腸胃

「超級食物」石榴 護腦強心又顧腸胃
好市多產品瓶罐、紙箱耐用別丟 網大推變身廚房、庭院小物都超好用

好市多產品瓶罐、紙箱耐用別丟 網大推變身廚房、庭院小物都超好用
台女童在澀谷被撞飛 媽媽心疼自責道歉、各國網友聲援譴責暴力

台女童在澀谷被撞飛 媽媽心疼自責道歉、各國網友聲援譴責暴力

熱門新聞

阿聯第七大城富查伊拉工業區石油設備遇襲爆炸後陷入大火。(美聯社)

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

2026-03-03 20:59
伊朗一波波的無人機攻勢，已對美國及波斯灣盟國造成防空壓力，武器庫存快速消耗。示意圖（路透）

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

2026-03-03 12:01
CNN分析最新衛星影像指出，伊朗正試圖透過摧毀阿拉伯半島多處關鍵軍事基地的薩德系統雷達，以削弱當地防空能力。資料照片。（路透）

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

2026-03-06 07:10
美國和以色列3日發動空襲，炸毀伊朗德黑蘭一個警察局。 路透

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

2026-03-07 10:28
伊朗首都德黑蘭一處石油儲存設施7日晚遭到攻擊，現場火光沖天，濃煙滾滾。 （美聯社）

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

2026-03-09 14:30
專家分析認為，美伊戰事已造就兩個贏家，美國不在其中。圖為德黑蘭3月2日遭空襲後濃煙升起。(美聯社)

華郵專欄：伊朗戰爭兩個贏家曝光 美國不在其中

2026-03-10 00:02

超人氣

更多 >
好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」
川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判

川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判
銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億

銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億
保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%

保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%
這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元

這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元