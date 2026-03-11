50年前沙丁魚罐頭還能吃？ 日女好奇開箱後網友驚呆

一位日本網友打開超過50年前製造的復古魚罐頭，品質讓眾人驚豔。（視頻截圖）

如果打開一個放了半世紀的罐頭，裡面會是什麼模樣？日本 一名熱愛收集「昭和復古小物」的女網友，近期在社群平台分享了一段打開復古沙丁魚罐頭的影片。據日媒Hint-Pot報導，這名年約50多歲的女網友「May」收集復古物品已有25年。這個引發話題的「明治屋」沙丁魚罐頭，是她大約 4、5 年前在跳蚤市場買到的寶貝。由於罐身上沒有標註製造日期，她曾向原廠查證，廠商回覆雖「不知確切製造日期」，但寄來一份早期型錄，指出這絕對是「超過50年前製造」的產品。

原本May將罐頭裝在透明塑膠袋裡小心保存，但近期發現罐身出現縫隙、開始漏出一些汁液，所以才想說要打開它。她戴上手套，小心翼翼地打開罐頭。令人震撼的是雖然歷經半世紀，裡面的沙丁魚依然色澤漂亮、排列整齊，彷彿隨時可以端上桌，完全看不出已經放了50年。

日本「明治屋」（Meidi-Ya）的沙丁魚罐頭以「おいしい缶詰」（美味罐頭）系列最為知名，主打選用日本近海捕捉的新鮮食材，並以手工裝罐維持魚肉的完整與口感。 選用長度約10至12公分的鮮魚，以綿實油浸漬，口感柔嫩且香氣醇厚，採即食設計，適合直接作為配菜或下酒菜。此外，沙丁魚被營養師稱為「海裡的超級食物」，富含 Omega-3 (EPA/DHA)、維生素 B12、鈣與輔酶 Q10。

影片曝光後震撼大批網友，眾人紛紛驚呼：「裡面的沙丁魚應該沒想過自己會被保存的那麼好！」、「以前的罐頭真的能放一百年啊」。也有不少人發出感性的讚嘆：「想到這些沙丁魚50年前還在海裡游，就覺得好感動」、「不知道半世紀前負責裝罐的工人還健在嗎？當時的做工真的很仔細呢」。

對於引發廣大迴響，May表示十分驚喜。她透露其實影片是3年前拍的，最近心血來潮重新上傳，沒想到反應比當年更熱烈。至於那罐「高齡沙丁魚」，她笑說因為已經有很重的油耗味，她也沒勇氣嘗試味道。裡面的東西在拍完照後已經丟棄，但空罐有洗乾淨繼續收藏。