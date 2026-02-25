世界工時排名 瑞士每週35小時居歐洲之冠

我的頻道

中央社蘇黎世專電
瑞士每週工時接近35小時，居歐洲之冠。儘管工時高，每天到瑞士工作的鄰國跨境工作者仍約有40萬人。蘇黎世中央站每日有來自德法義的直達車，準時準點，滿載國內與國際通勤上班的人。(中央社)
瑞士每週工時接近35小時，居歐洲之冠，而在全球最短工時排行榜中名列第46位。據研究，工時較短的國家，其居民往往也最感幸福。在荷蘭、挪威、奧地利、丹麥、芬蘭、瑞典與德國，平均每週工時均低於30小時。

根據國際勞工組織（ILO）與經濟合作暨發展組織（OECD）本週公布的最新數據，全球平均每週工時大致落在不到40小時至接近50小時之間。在工時最短的前十個國家中，有7個位於歐洲。瑞士的平均工時約35小時，位居全球第46名。

研究指出，高收入國家普遍採取較短工時制度，部分甚至推行每週4天工作制。荷蘭、挪威、奧地利、丹麥、芬蘭、瑞典與德國的平均每週工時皆低於30小時，而較短工時也與更高的幸福感呈現正相關。

世界人口綜述組織（World Population Review）分析，這些低工時國家「通常提供較優渥的加班補償、更有利於勞工的規範，以及更完善的育嬰假制度」。相較之下，「勤奮型國家」的勞動保障較弱，人民滿意度也相對偏低。

儘管瑞士工時不算短，但根據瑞士聯邦政府資料，每天跨境到瑞士工作的鄰國勞工仍高達40萬人，其中法國籍占58%，義大利籍占23%，德國籍為16%。

記者採訪了從義大利跨境到瑞士工作的台灣僑民林淑真。她表示，瑞士是全球薪資最高的國家之一，即使生活成本昂貴，扣除基本開銷後的淨收入仍普遍優於多數歐洲國家，這對跨境工作者具有強大吸引力。

然而，她也坦言瑞士並非完美天堂，房租與醫療保險自付額高之外，外國人的升遷機會也相對有限。此外，瑞士勞方的保障也較周圍國家低。

以她的觀察，樂於工作的人追求的是成就感。而瑞士人普遍今日事今日畢，雖然工時較長，但鮮少加班。對跨境工作者而言，在淨收入較高的情況下，能真正留在口袋的金額更多，也相對提升了生活的幸福感。

根據ILO與OECD的數據也顯示，全球工時最短的國家是葉門，平均僅25.89小時。然而，這是一個「短工時但生活艱困」的例外，可能原因包括女權低落，以及社會強調傳統家庭結構，使得葉門女性平均每週工時僅約 18小時，進而拉低全國平均值。

瑞士 德國 義大利

