我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1300億元關稅退費戰開打 至少1800家公司提告

華人遇小額信用卡盜刷 拖延處理下場慘

目睹1悲痛事 高中生38天騎2800公里 橫越南非募款助癌童

中央社
聽新聞
test
0:00 /0:00
范西爾騎單車38天行經2800公里，日前橫越南非抵達開普敦。（取材自南非兒童癌症基金會臉書）
范西爾騎單車38天行經2800公里，日前橫越南非抵達開普敦。（取材自南非兒童癌症基金會臉書）

南非一名高中畢業生范西爾，用了38天，騎單車2800公里橫越南非，為癌症兒童募款，將目睹好友與癌症搏鬥的悲痛，轉化為行動支持。原訂目標僅1000美元左右，最終募得超過4萬美元。

「新聞24」（News24）報導，范西爾（Andru van Zyl）今年18歲，剛從高中畢業，當其他畢業生正在狂歡慶祝時，他卻選擇帶著簡單行李，騎上單車，橫越南非2800公里，為癌症兒童募款。

范西爾接受「南非廣播公司」（SABC）電視台採訪時表示，得知同校好友罹癌時，他感到非常震驚。他表示，「到醫院探望時，聽到他和其他孩子痛苦的哭喊聲，自己卻根本幫不上忙，於是想要集結更多人的力量，決定發起騎單車募款。」

募得款項會捐給「南非兒童癌症基金會」（Childhood Cancer Foundation South Africa），幫助癌症兒童及家庭度過難關。

據該基金會在臉書（Facebook）發文指出，范西爾去年12月16日從南非東北部波羅克瓦尼市（Polokwane）騎單車出發，花了38天，行經2800公里，最終抵達南非西南部的開普敦。

新聞24報導指出，起初他只預計募款2萬蘭特（南非幣，下同，約1247美元），但學校家長慷慨解囊，一周就達標，他便將目標金額上修至10萬蘭特（約6235美元）。沒想到他都還沒騎上單車，就又再次達標。目前已募得超過65萬蘭特（約4萬0524美元），善款仍持續增加中。

范西爾在該採訪中表示，原本他預計每晚都要睡帳篷，但最後帳篷卻一次也沒用上，因為每到一處，都有好心人提供地方讓他過夜。一路上也有很多陌生人加入他，陪著一起騎一小段路。

他表示，「我學會要先勇敢追夢，才能帶來改變。」

南非兒童癌症基金會為非營利組織，幫助患有癌症或致命血液疾病的兒童和青少年及其家人，維護其健康福祉。

世報陪您半世紀

南非 癌症 越南

上一則

開放美國投資石油天然氣？伊朗傳準備「商業大禮包」避免川普動武

延伸閱讀

市府中央公園單車速限降至15哩 遭控曲解法規

市府中央公園單車速限降至15哩 遭控曲解法規
浮木（一一）

浮木（一一）
Google將為其印度新AI中心鋪海纜 連新加坡南非澳洲

Google將為其印度新AI中心鋪海纜 連新加坡南非澳洲
詐團鎖定南非僑界中餐廳行騙 台代表處提醒查證防受害

詐團鎖定南非僑界中餐廳行騙 台代表處提醒查證防受害

熱門新聞

數輛汽車進入位於溫莎城堡周邊莊園內的皇家別墅，該處曾是安德魯的住所。(路透)

66歲生日當天被捕 安德魯最高恐面臨終身監禁

2026-02-19 11:35
販毒集團首腦歐塞奎拉（Nemesio Oseguera）22日在墨西哥軍方行動裡中槍身亡，墨西哥多個地方發生大規模街頭暴力。歐新社

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

2026-02-23 09:22
銀行可能要求新舊客戶提供以往不需要提供的證件。示意圖（美聯社）

銀行開戶要查公民身分？今日5件事

2026-02-25 13:45
美國空軍第35戰鬥機中隊一架F-16戰機2019年10月7日自南韓群山空軍基地起飛。資料照。(路透)

韓媒：駐韓美軍F-16罕見接近中國防空識別區 黃海上空與共軍對峙

2026-02-20 00:18
墨軍士兵24日在歐塞奎拉遇襲身亡處附近協助法醫執行鑑識工作。路透

墨西哥大毒梟山區幽會送命…遭情人友人洩密CIA 圍捕曝光

2026-02-24 11:38
英國國王查理三世的胞弟安德魯從警局被釋放，雙眼圓睜、神情驚恐。(路透)

英王胞弟安德魯離開警局 表情驚恐

2026-02-19 15:18

超人氣

更多 >
蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯
川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面

川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面
新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除
川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？

川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？
紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡