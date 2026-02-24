我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Trader Joe's膺全美最受歡迎超市 贏沃爾瑪、好市多

川普國情咨文演說前 民調不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

保加利亞改用歐元 半數民眾抱疑慮 親俄政黨1原因批叛國

記者許珮絨／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
保加利亞於2026年正式加入歐元區，但不少民眾憂心可能帶動物價上漲，推高生活成本。(歐新社)
保加利亞於2026年正式加入歐元區，但不少民眾憂心可能帶動物價上漲，推高生活成本。(歐新社)

保加利亞2026年起採用歐元，成為歐元區第21個成員國。作為長期被標籤為「歐盟最窮」的國家，引入歐元不僅是一項貨幣政策調整，也被視為攸關國家發展的重要制度選擇，但歐元能否順利翻轉保加利亞命運，仍需觀望。

貨幣轉換除了牽動金融制度調整，也成為各行各業必須面對的壓力測試。對傳統產業而言，強勢貨幣意味著成本壓力；對新興科技產業，則是一場必須在薪資紅利消失前完成轉型的挑戰。從以手工採摘玫瑰精油聞名的「玫瑰王國」，到試圖擺脫低成本外包標籤的「巴爾幹矽谷」，歐元將如何重塑保加利亞產業未來？

「液體黃金」面臨成本與匯率雙重壓力

保加利亞供應全球約70%的玫瑰精油，這項被稱為「液體黃金」的國寶產業，長期仰賴手工採摘與低薪勞動。隨著歐元導入，工資水準勢必上升，但採摘效率難以同步提升，面臨典型「成本病」（Baumol's cost disease）問題。

其次是來自非歐元區的匯率夾殺。保加利亞玫瑰最大競爭對手是鄰國土耳其，近年來土耳其里拉大幅貶值，使其出口產品在國際市場上具有強大價格競爭力。保加利亞換用強勢的歐元後，兩國成本差距將被進一步拉大，對於香奈兒（Chanel）、迪奧（Dior）等國際收購商而言，若保加利亞玫瑰因歐元定價而失去價格優勢，供應鏈可能因此轉移。

保加利亞的玫瑰精油產業被譽為「液體黃金」，供應全球約70%市場。在保加利亞謝伊諾...
保加利亞的玫瑰精油產業被譽為「液體黃金」，供應全球約70%市場。在保加利亞謝伊諾沃村附近的玫瑰精油工廠，工人們正在生產線上卸下裝有玫瑰花瓣的袋子。(路透)

人才流失與成本上升 考驗保加利亞產業升級

與傳統農業形成對比的是，保加利亞近年積極打造「巴爾幹矽谷」形象。得益於共產時期留下的數理教育基礎，保加利亞每年培養超過5000名工程與IT人才，加上相對低廉的薪資與歐盟身分帶來制度便利，吸引德國的思愛普、美國微軟及威睿等企業進駐，將首都索菲亞打造為重要的IT外包中心。

然而，高度依賴外包模式也隱含結構性風險。多數工程師為外商提供後端開發或維運服務，本土智慧財產權與產品型公司相對稀少；隨著歐元區整合推進，薪資與生活成本上升、低成本優勢逐步消退，外資是否轉向如北馬其頓等成本更低的非歐盟國家，成為產業面臨的現實考驗。

從制度面來看，加入歐元區對產業升級而言是一把雙面刃。匯兌風險消失，交易成本降低，理論上能吸引更多尋求穩定的外國直接投資，對於推動本土新創融資、發展金融科技等高附加價值產業至關重要；歐元所代表的制度穩定性，也可能成為企業將保加利亞升級為區域研發據點或產品中心的關鍵誘因。

但能否完成這樣的轉型，取決於國內條件是否到位。保加利亞的政治僵局與貪腐問題，讓大型風險投資卻步，不敢進行大規模的基礎建設押注。更嚴峻的是，保國同時是全球人口萎縮最嚴重的國家之一，若薪資漲幅追不上生活成本「歐元化」速度，頂尖工程師恐加速流向德國、荷蘭等高薪國家，削弱產業升級所需的人才基礎。

保加利亞仍有半數民眾不相信歐元

保加利亞仍有半數民眾不相信歐元，反對聲音主要來自兩層面。一是民生疑慮，部分民眾擔心歐元上路推升物價，薪資卻難以同步成長。儘管歐洲央行與研究機構指出，過往成員國在貨幣轉換時的通膨影響多屬短期，幅度通常低於1%，但對曾歷經惡性通膨的該國社會而言，這類保證難完全消除不安。二是主權焦慮，反對派與民族主義勢力認為，引入歐元意味將最後一點經濟主權讓渡給布魯塞爾。立場親俄的復興黨更直指此舉是「叛國」，將導致國家財政主權旁落，未來預算將由歐洲央行而非保加利亞人民決定。

世報陪您半世紀

貨幣 歐盟 匯率

上一則

保加利亞靠歐元紙鈔上「西里爾文」奪回文化話語權

下一則

義大利首富換人 神祕軟體金融創業家打敗巧克力之王

延伸閱讀

自民黨支持率時隔4年重返3字頭 高市內閣聲勢續漲

自民黨支持率時隔4年重返3字頭 高市內閣聲勢續漲
2026全球生活成本排名 最貴竟不是瑞士 香港居東亞第1

2026全球生活成本排名 最貴竟不是瑞士 香港居東亞第1
王毅出席慕尼黑會議提台灣 台外交部斥扭曲台灣主權地位

王毅出席慕尼黑會議提台灣 台外交部斥扭曲台灣主權地位
帶路節點、中資錢凱港侵秘魯主權？ 北京批美抹黑

帶路節點、中資錢凱港侵秘魯主權？ 北京批美抹黑

熱門新聞

數輛汽車進入位於溫莎城堡周邊莊園內的皇家別墅，該處曾是安德魯的住所。(路透)

66歲生日當天被捕 安德魯最高恐面臨終身監禁

2026-02-19 11:35
美國空軍第35戰鬥機中隊一架F-16戰機2019年10月7日自南韓群山空軍基地起飛。資料照。(路透)

韓媒：駐韓美軍F-16罕見接近中國防空識別區 黃海上空與共軍對峙

2026-02-20 00:18
販毒集團首腦歐塞奎拉（Nemesio Oseguera）22日在墨西哥軍方行動裡中槍身亡，墨西哥多個地方發生大規模街頭暴力。歐新社

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

2026-02-23 09:22
英國國王查理三世的胞弟安德魯從警局被釋放，雙眼圓睜、神情驚恐。(路透)

英王胞弟安德魯離開警局 表情驚恐

2026-02-19 15:18
墨西哥毒梟歐塞奎拉出現在美國國務院網站一張通緝海報中。該海報懸賞1500萬美元。(路透)

墨西哥出手擊斃大毒梟 多地爆發騷亂起火遭封路

2026-02-22 16:26
英王查理三世(右)與胞弟安德魯。(美聯社資料照)

胞弟安德魯涉洩密艾普斯坦被捕 英王查理三世：依法辦理

2026-02-19 08:51

超人氣

更多 >
賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃
年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元
道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延
毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課