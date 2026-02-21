我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大魚大肉害腦霧？ 研究曝高脂肪讓記憶力大降16%

最高院收走川普「關稅大棒」 中國恐縮手不再大買美國黃豆

刺蝟獲選愛沙尼亞2026年度動物 提醒人類別誤傷

中央社
聽新聞
test
0:00 /0:00
愛沙尼亞選定刺蝟為2026年度動物，期望透過這種與人類生活距離極近的小型哺乳動物，喚起動物與環境保護意識。圖為立陶宛維爾紐斯住家附近的野生刺蝟。(中央社)
愛沙尼亞選定刺蝟為2026年度動物，期望透過這種與人類生活距離極近的小型哺乳動物，喚起動物與環境保護意識。圖為立陶宛維爾紐斯住家附近的野生刺蝟。(中央社)

愛沙尼亞長年透過「年度動物」制度，提升對自然保育與生態環境的關注。愛沙尼亞獸類學會近日宣布，2026年年度動物將由刺蝟擔任，期望透過這種與人類生活距離極近的小型哺乳動物，傳達更廣泛的環境訊息。

根據愛沙尼亞獸類學會新聞稿，愛沙尼亞自2013年起，每年選出一種「年度動物」，由包括愛沙尼亞獸類學會、獵人協會與塔林動物園等學術與保育單位共同推動。透過研究、教育活動與公共討論，讓民眾認識該物種在生態系中的角色，以及人類活動對其造成的影響。

愛沙尼亞獸類學會指出，刺蝟在愛沙尼亞庭院、社區綠地與郊區自然環境中相當常見，生態價值卻經常被忽略。

學會指出，刺蝟以昆蟲、蝸牛等無脊椎動物為食物，能協助調節牠們的數量，同時也是生物多樣性的指標物種。一旦刺蝟數量下降，往往意味著整體環境正面臨更深層的問題。

學會表示，儘管刺蝟目前仍算常見，但牠們正面臨棲地消失與破碎化，以及道路交通、過度整理庭院環境等威脅。例如頻繁割草、焚燒落葉與枯枝，甚至家犬攻擊，都可能對刺蝟造成傷害。因此，在城市規畫與基礎建設設計中，如何為野生動物保留通行與棲息空間，成為重要課題。

愛沙尼亞境內棲息著兩種刺蝟物種：歐洲刺蝟與北白胸刺蝟。兩種刺蝟外觀相似，直到21世紀初才因基因研究而被正式區分。

今年的年度動物計畫，相關單位將著重於介紹歐洲刺蝟與北白胸刺蝟在愛沙尼亞的分布情況，介紹牠們的生活習性、越冬方式及所面臨的威脅，並分享實用建議，讓每個人都能在自己居住的地方協助保護刺蝟。此外，民眾也可參與刺蝟的志願監測活動。年度活動則依傳統，以「年度動物」攝影展作為總結。

去年，愛沙尼亞的年度動物為麋鹿。麋鹿是愛沙尼亞體型最大、體重最重的陸地哺乳動物，象徵自然環境的多樣性，也反映人類與大型野生動物之間複雜而密切的互動關係。

世報陪您半世紀

上一則

分析：川普集結兵力談判停滯 美伊滑向軍事衝突

下一則

尹錫悅內亂罪一審判無期 堅稱戒嚴救國

延伸閱讀

Covid-2037（一）

Covid-2037（一）
愛沙尼亞情報：俄無意結束戰爭 已設定長期目標

愛沙尼亞情報：俄無意結束戰爭 已設定長期目標
愛沙尼亞情報機構：俄羅斯無意停戰 已設定長期目標

愛沙尼亞情報機構：俄羅斯無意停戰 已設定長期目標
手寫警示 金山市中心有郊狼出沒 距離華埠僅數街

手寫警示 金山市中心有郊狼出沒 距離華埠僅數街

熱門新聞

英國護照。（路透）

英國邊境管制趨嚴 雙重國籍若無有效英國護照禁止入境

2026-02-13 11:08
一名旅客在過海關時出示護照。(美聯社)

全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首

2026-02-14 13:16
南韓第四大企業樂金（LG）集團會長具本茂2018年在首爾辭世。（路透資料照片）

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

2026-02-15 09:43
數輛汽車進入位於溫莎城堡周邊莊園內的皇家別墅，該處曾是安德魯的住所。(路透)

66歲生日當天被捕 安德魯最高恐面臨終身監禁

2026-02-19 11:35
中國外交部長王毅(左)14日出席慕尼黑安全會議，抨擊日本首相高市早苗「台灣有事」的言論。日本外務省已透過外交管道提出嚴正交涉。(新華社)

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

2026-02-15 08:49
英國國王查理三世的胞弟安德魯從警局被釋放，雙眼圓睜、神情驚恐。(路透)

英王胞弟安德魯離開警局 表情驚恐

2026-02-19 15:18

超人氣

更多 >
整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生
冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」
「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒

「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒
癌症醫師分享 家中五種物品別再留

癌症醫師分享 家中五種物品別再留
回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」

回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」