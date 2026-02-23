越南河粉、水上木偶戲 申報非遺

我的頻道

越南河粉是越南的國民美食與料理代表之一，近年來在國際上越來越受歡迎，河粉店遍布全球，以溫潤的湯頭與份量飽滿的牛肉擄獲人心。河內河粉沒有豆芽，而是搭配小油條。(中央社)
越南政府宣布，正準備向聯合國教科文組織提出申請，盼讓河粉及水上木偶戲列入非物質文化遺產名錄。前者為全球知名的越南美食代表；後者則具有千年歷史，為反映民間生活與信仰的重要藝術。

越南兩個最受珍視的文化特色，即將獲正式提名，爭取列入聯合國教科文組織（UNESCO）非物質文化遺產名錄，那就是越南河粉與水上木偶戲。

越南文化、體育和旅遊部以及河內市等幾個地方政府的人民委員會日前聯手向政府提議，希望獲政府背書申請世界遺產。該議案已由副總理梅文正（Mai Văn Chính）批准，著手準備將提交給聯合國教科文組織的相關資料。

據指示，河內市政府將主導越南河粉申請文件，並與文化部、寧平省及其他擁有深厚河粉習俗與傳統的地區合作。水上木偶戲的申請文件也將由河內市主導，並與海防市、興安省和文化部合作。

水上木偶戲是越南獨具特色的傳統藝術，在水池上搭起舞台，由隱藏在後台的演員用長線或竹竿操縱木偶。

它源於11世紀的紅河三角洲鄉村，有近1000年的歷史，與越南水稻種植的農業文明密切相關。當地湖泊、池塘、水田遍布，在農閒或河水氾濫時，農民便在水中搭棚，以舞動木偶為樂。

木偶戲反映北部村民的生活和信仰，自11世紀李朝起，就是帝王的御前節目，在越南文化中占有重要地位。2012年，該藝術被越南政府認定為國家級非物質文化遺產。

越南河粉起源於20世紀初。1907年至1910年間，河粉最初為街頭小吃，由人們肩扛著在河內街頭四處販售。如今，它不僅是全民美食，更為國家料理代表，享譽國際，世界各地都找得到越南河粉店，其地位已超出美食，成為文化象徵。

越南河粉於2024年被正式認定為國家級非物質文化遺產，分為南定和河內兩種河粉烹飪風格。

河內的河粉湯頭甘醇清甜，帶有小荳蔻與八角香氣。麵條柔軟吸湯，牛肉生熟混合，且常搭配油條食用。

南定位於河內東南方，被部分越南人認為是河粉的發源地，其河粉湯頭有更重的魚露味與淡淡的薑香。其麵條更寬、更帶嚼勁，搭配碎生牛肉再淋上熱湯。

在越南，從早餐到晚餐，何時來一碗都不奇怪。無論城市或鄉村，每位國民都有巷子口或市場內的最愛河粉店。更有媒體將每年的12月12日定為「越南河粉日」，向全世界推廣這道地道的國民美食。

近年來，越南河粉持續在國際舞台上發光。越南牛肉河粉被CNN旅遊頻道選為2024年全球最佳20種湯品；2023年則榮獲全球風味百科地圖TasteAtlas評選為全球第3美味肉湯。

越南現在有9處世界文化和自然遺產、17種非物質文化遺產和11種文獻遺產。

去年底，具有500年歷史、以手工雕刻木版印刷製作的傳統民間木刻版畫工藝「東湖畫」，才剛獲得聯合國教科文組織「亟需保護的非物質文化遺產」認可。

水上木偶戲的操偶師會站在竹簾後面的水裡，使木偶做出跳躍、划船、翻滾等動作。色彩鮮豔的木偶在水面上翩翩起舞，為觀眾帶來驚喜。(中央社)
河內有幾間知名的水上木偶戲院，為不少遊客必遊景點，頗受歡迎。偶戲的故事多為傳統的越南民間故事和神話。(中央社)
水上木偶戲是越南水田文化的表徵之一，這項傳統技藝發源於北部紅河三角洲，迄今已有上千年歷史，劇本往往充滿農業社會的元素。（中央社）

越南 聯合國 世界遺產

