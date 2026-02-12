我的頻道

義大利薩丁尼亞島紅珊瑚貴如「紅金」 潛水員冒死採

採集地中海紅珊瑚需要潛水到深海，經常有潛水員因此喪命。圖為阿爾蓋爾紅珊瑚水族館內展示的紅珊瑚。(中央社)
採集地中海紅珊瑚需要潛水到深海，經常有潛水員因此喪命。圖為阿爾蓋爾紅珊瑚水族館內展示的紅珊瑚。(中央社)

義大利薩丁尼亞島有片珊瑚海岸，是地中海唯一出產珍貴紅珊瑚之處。採集紅珊瑚須潛至深海，常有潛水員為此喪命。紅珊瑚價格高昂也使贗品充斥，數年前來自中國假貨盛行，讓當地推出紅珊瑚學名Corallium rubrum專屬認證標誌。

珊瑚海岸所在城市阿爾蓋爾（Alghero）擁有全義首家「紅珊瑚水族館」（Aquarium Rubrum），負責人、珊瑚專家席姆拉（Davide Simula）表示，紅珊瑚自古深受貴族喜愛，美麗的代價卻是「致命吸引力」，因為採集紅珊瑚報酬豐富，但具有極高危險性。

紅珊瑚需要生長在清澈乾淨的海水當中，義大利薩丁尼亞城市阿爾蓋爾一帶的珊瑚海岸是其...
紅珊瑚需要生長在清澈乾淨的海水當中，義大利薩丁尼亞城市阿爾蓋爾一帶的珊瑚海岸是其產地，使該城市自古以紅珊瑚聞名。(中央社)

席姆拉解釋，採集地中海紅珊瑚需潛到80公尺以下深海，作業30分鐘得讓身體「減壓」5小時，潛水過久或移動過快都可能致命，平均每兩到三年就有一名專業潛水員死亡。最近的不幸逝世者年僅38歲，曾在海軍服役，體力與潛水技術都正值巔峰。

「紅珊瑚水族館」不只收藏許多珍貴紅珊瑚標本，也提供遊客罕見機會，無須潛水就能看見活體紅珊瑚。但為模擬深海黑暗環境，只在導覽課程才會短暫掀開覆蓋黑布，讓遊客一飽眼福。

義大利紅珊瑚博物館中有許多稀有收藏品，包括以紅珊瑚製作的西洋棋。(中央社)
義大利紅珊瑚博物館中有許多稀有收藏品，包括以紅珊瑚製作的西洋棋。(中央社)

在市區另設有一座「紅珊瑚博物館」（Il Museo del Corallo），收藏許多以紅珊瑚製作的珍稀藝術品，包括「紅珊瑚西洋棋」，以及紅珊瑚碎片拼成的薩丁尼亞島地圖。

博物館內陳設各種紅珊瑚首飾，印證紅珊瑚又被譽為「紅金」的高價值，它是阿爾蓋爾最重要自然資源之一，讓這座碉堡城市自古享有盛名與財富。在中世紀，阿爾蓋爾甚至曾設立「珊瑚銀行」，讓漁民存一些珊瑚當「退休金」以便養老。據歷史記載，部分珊瑚基金也被拿來修蓋教堂。

博物館導覽員表示，紅珊瑚高價導致仿冒猖獗，起初多為塑膠製假貨，用火燒就能辨識，後來不肖業者改以低價「白珊瑚」混充。因購買證書上是寫拉丁文學名，一般消費者未必知道紅白珊瑚學名差異，不慎購買後也難以求償。

為了杜絕假貨，阿爾蓋爾特別推出寫有紅珊瑚學名Corallium rubrum的專...
為了杜絕假貨，阿爾蓋爾特別推出寫有紅珊瑚學名Corallium rubrum的專屬認證標誌，如圖中告示牌上的紅色A型標示。(中央社)

導覽員指出，許多廉價仿冒紅珊瑚來自中國，為杜絕贗品歪風，當地在2015年特別推出以紅珊瑚拉丁文學名Corallium rubrum為名的認證標籤，盼幫助消費者不再受騙。

義大利薩丁尼亞珊瑚專家席姆拉展示如何打磨珊瑚，辨識紅珊瑚的等級。(中央社)
義大利薩丁尼亞珊瑚專家席姆拉展示如何打磨珊瑚，辨識紅珊瑚的等級。(中央社)

珊瑚專家席姆拉的家族同時經營一家紅珊瑚專賣店La Corallina，他親自示範製作紅珊瑚飾品的方式，透過打磨可以去除一些輕微的斑點瑕疵，同時能鑑定那塊紅珊瑚的品質等級。最高等級的紅珊瑚，上面必須毫無小洞或刮痕，色澤則以深邃貴氣的「牛血紅」（sangue di bue）最高價。

