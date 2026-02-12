我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富比世美國250大創新者 馬斯克居首 黃仁勳躋身第5

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們

西班牙直升機展演 紀念「Plus Ultra號」越大西洋百年

中央社
聽新聞
test
0:00 /0:00
西班牙空軍直升機特技小組Patrulla ASPA日前在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的河口空域展演。(中央社)
西班牙空軍直升機特技小組Patrulla ASPA日前在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的河口空域展演。(中央社)

西班牙空軍直升機特技小組Patrulla ASPA為紀念1926年水上飛機「Plus Ultra號」橫跨大西洋百年，日前在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯空域展開空中演出，直升機以低空飛行與編隊展現精湛操控技術，呈現百年間航空技術的演進。

空中展演由阿根廷空軍的B-45教練機穿越拉普拉塔河（Rio de la Plata）河口，進行迎接揭幕，隨後西班牙空軍五架直升機編組進場，在低空進行隊形變換與特技飛行，展現現代軍用直升機在複雜空域中的性能與飛行精準度。

阿根廷空軍新聞稿指出，此次空中展演配合紀念1926年西班牙水上飛機「Plus Ultra號」自西班牙出發，成功橫跨大西洋飛抵阿根廷的百年歷史。透過直升機展演與相關紀念活動，回顧百年前跨洋飛行所代表的航空突破精神。

西班牙空軍直升機特技小組（Patrulla ASPA）此次出訪行程依序停留巴西、烏拉圭，最終一站選在阿根廷，與1926年Plus Ultra號水上飛機抵達南美洲時的停靠地點相互呼應，展現西班牙與南美洲之間長達百年的航空與歷史連結。

阿根廷民眾日前聚集在首都布宜諾斯艾利斯拉普拉塔河岸，觀賞西班牙空軍直升機特技小組...
阿根廷民眾日前聚集在首都布宜諾斯艾利斯拉普拉塔河岸，觀賞西班牙空軍直升機特技小組Patrulla ASPA的空中展演。(中央社)

Plus Ultra號1926年完成自西班牙出發、全程約1萬270公里的跨大西洋飛行。這架飛機實際型號為德國製Dornier Wal型雙引擎水上飛機，具備海面起降能力，當時被視為長距離飛行的重要機型之一。

1920至1930年代的導航設備與氣象資訊相當有限，水上飛機因具備相對穩定的飛行表現與續航能力，被用於當時的長距離飛行嘗試。第一次世界大戰後，全球機場尚未普及，港口成為主要航空起降場域，也使跨越大西洋的交通方式，逐步從長時間仰賴郵輪航行，發展為嘗試以飛機完成跨洋飛行的時期。

Plus Ultra號1926年2月完成飛越大西洋挑戰後，西班牙國王阿方索十三世（Alfonso XIII de España）決定捐贈予阿根廷，隨後長年作為阿根廷郵政飛機，目前收藏於阿根廷盧漢（Luján）博物館，成為橫跨大西洋飛行壯舉與兩國友好關係的重要象徵。

阿根廷空軍B-45教練機日前在布宜諾斯艾利斯拉普拉塔河口上空進行飛行展示，並噴出...
阿根廷空軍B-45教練機日前在布宜諾斯艾利斯拉普拉塔河口上空進行飛行展示，並噴出藍白兩色煙霧，迎接西班牙空軍造訪。(中央社)

阿根廷 郵輪 德國

上一則

1家賭場抓800人 柬埔寨掃蕩跨國詐騙 罕見開放外媒參訪

下一則

能遠眺富士山… 不堪觀光公害 日本淺間公園櫻花祭喊卡

延伸閱讀

警陷槍戰 亞州公安廳增援直升機墜毀 2死

警陷槍戰 亞州公安廳增援直升機墜毀 2死
警陷槍戰 亞利桑納州增援直升機墜毀2死

警陷槍戰 亞利桑納州增援直升機墜毀2死
阿根廷與美國簽署貿易協議 以開放市場換得關稅減免

阿根廷與美國簽署貿易協議 以開放市場換得關稅減免
科技寡頭批西班牙擬禁青少年用社媒 總理反擊如犬吠

科技寡頭批西班牙擬禁青少年用社媒 總理反擊如犬吠

熱門新聞

加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）稱，政府正努力促成中加合資製造電動汽車，銷往全球。(美聯社)

不怕美國關稅威脅 加拿大官方：中加合資設廠造車銷往全球

2026-02-06 23:17
司法部上個月底公布300多萬頁淫魔富豪艾普斯坦檔案。（美聯社）

艾普斯坦吃「奶油嬰兒」引發社群轟動…今日5件事

2026-02-09 13:50
加拿大卑詩省一所高中10日發生槍擊，造成包括一名槍手在內共10人死亡，還有20多人受傷。示意圖，非新聞當事者。(路透)

加拿大驚傳校園槍擊至少10死25傷 疑似槍手已自戕

2026-02-10 22:45
女主播莎凡娜葛瑟瑞，在Instagram上發布了一段感人的視頻，懇求失蹤的母親回家。（路透）

女主播發視頻懇求綁架者放84歲母親回家…今日5件事

2026-02-05 12:40
日本眾議員大選8日舉行投開票，當天投票截止後，選務人員就開始計票。(路透)

日本大選自民黨大勝 有望取得318席 單獨跨越2/3門檻

2026-02-08 08:32
英國王儲威廉王子（右）和夫人凱特（左）1月20日在蘇格蘭史特靈英國國家冰壺學院與冬季奧運及帕運英國代表隊會面。路透

艾普斯坦檔案導致安德魯醜聞連環爆 威廉王子夫婦首發聲

2026-02-09 10:22

超人氣

更多 >
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃